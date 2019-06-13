الرئيس يهنئ النقيب ابو بكر بفوزه بأعلى الاصوات بانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين

رام الله - دنيا الوطنهاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر، وهنأه بفوزه بأعلى الاصوات في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين.واكد، ان هذا الفوز هو انتصار للصحافة الفلسطينية التي تعمل على فضح جرائم الاحتلال ونشر الرواية الفلسطينية، ونقل صوت شعبنا وقضيته العادلة الى العالم.وكان النقيب ابو بكر، قد فاز بأعلى الاصوات في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، والتي جرتاليوم ضمن أعمال المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحافيين المنعقد في تونس.