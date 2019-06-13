عشراوي: ما تحضر له أمريكا من مخططات مصيرها الفشل





وشددت عشراوي على أن تقديم المبادرات الاقتصادية كبديل للجهد السياسي أمر مرفوض ومحكوم عليه بالفشل، موضحة أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو من خلال تجسيد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقنا في تقرير المصير والحرية والاستقلال الوطني.



وطالبت عشراوي الاتحاد الاوروبي بتبني دور أكثر فاعلية في المنطقة، بما في ذلك احترام القوانين والتشريعات الأوروبية المتصلة باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ووسم البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالطريقة الصحيحة، بالإضافة إلى المحافظة على موقف أوروبي منسجم مع القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية.



في سياق متصل، اتفقت عضو اللجنة التنفيذية مع النائب زيمرمان على أهمية مواجهة صعود قوى اليمين المتطرف وما ينتج عن صعود هذه الأيديولوجيات من كراهية وعنصرية وتوتر.





وشددت د. عشراوي على ضرورة التفريق بين الفكر المتطرف من جهة وتوجيه الانتقاد الشرعي للدول التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي، مثل إسرائيل من جهة أخرى، مؤكدة في الوقت نفسه على رفضها اعتبار هذا الانتقاد جزءاً من خطاب الكراهية الذي يجب مواجهته.

رام الله - دنيا الوطنالتقت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي اليوم الخميس، النائب في البرلمان الألماني عن الحزب اليساري ورئيسة لجنة شؤون الاسرة والمرأة والمسنين والشباب في البوندستاغ، السيدة سابين زيمرمان، وممثل ألمانيا لدى دولة فلسطين السيد كريستيان كلاج، ومديرة مكتب مؤسسة روزا لوكسمبرغ في رام الله السيدة اوتي بيوك في مقر المنظمة في رام الله.وأطلعت عشراوي النائب زيمرمان التي تقوم بزيارة استكشافية للمنطقة على آخر التطورات السياسية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي تشمل هدم الممتلكات والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وغيرها من الإجراءات غير القانونية.وأكدت عشراوي أن ما تحضره الإدارة الأمريكية من مخططات تدعي أنها تهدف لتحقيق السلام، بما في ذلك ورشة المنامة، مآلها الفشل.