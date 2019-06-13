شؤون فلسطينية

الجامعة العربية تحذر من تسوية قضية فلسطين خارج القانون الدولي

الجامعة العربية تحذر من تسوية قضية فلسطين خارج القانون الدولي
الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كان وسيظل المصدر الأكبر لزعزعة الاستقرار، وإذكاء التطرف في الشرق الأوسط وما وراءه، "ولن ينعم إقليمنا بأمن ولن يعرف استقراراً حقيقياً دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للنزاع العربي الإسرائيلي".

جاء ذلك، في الجلسة التي عقدت حول "تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية: التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية"، اليوم الخميس، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في نيويورك.

وحذر مجلس الأمن من "مخاطر إبقاء الوضع الفلسطيني على ما هو عليه على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل الممارسات القمعية لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وسعيها المحموم إلى التوسع وضم الأراضي العربية، بل والتشكيك بالحق الفلسطيني ذاته وعدالة قضيته، والسعي عوضاً عن ذلك إلى شرعنة احتلال الأرض ثم ضمها بطريقة غير قانونية، عبر الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والتشكيك في قضية اللاجئين العادلة، التي تبنتها هذه المنظمة منذ سبعين عاماً".

وقال، "إنني أثق في أنكم تعلمون جيداً الثوابت التي عبرت عنها الجامعة العربية إزاء هذه القضية عبر عقود طويلة، وأثق أيضاً في أن المجلس يدرك تماماً خطورة ما أتحدث به، إذ إن السعي إلى تسوية القضية الفلسطينية خارج إطار القانون الدولي، وإغفال قضايا الوضع النهائي المستقرة التي ترتكز على حل الدولتين، أو اختلاق مسار اقتصادي أو تنموي بديل يبقي على الاحتلال، يمثل كله ضربة قاصمة للبنيان القانوني الدولي، ولمصداقية مجلس الأمن، وللمبادئ الثابتة التي قامت عليها الأمم المتحدة".

ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته كاملة، دون انتقائية أو معايير مزدوجة، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ولإنفاذ كافة قراراته السابقة، وإلزام إسرائيل بالتنفيذ الكامل لها.

وأشاد بالنهج الذي يقوم به المفوض العام لوكالة (أونروا) في التنسيق والتفاعل المنتظم مع الجامعة، وخاصة من أجل مواجهة الأزمة المالية الحادة التي أصابت موازنتها، وأضرت بعملياتها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، ويمثل هذا النوع من التعاون نموذجاً إيجابياً نأمل في أن يُحتذى به في تعظيم التنسيق بين الجامعة ومبعوثي وكبار مسئولي الأمم المتحدة المعنيين بقضايا المنطقة العربية. 

وأشار إلى أن التعاون الذي نتطلع إليه مع مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة يجب أن يمتد ليشمل كافة مراحل الإنذار المبكر والوساطة والمساعي الحميدة والدبلوماسية الوقائية وتسوية النزاعات وبناء واستدامة السلام بعد انتهاء الصراع.

وأضاف أن "أي تعاون مثمر بين الجامعة والمجلس يجب أن ينطلق من إرساء ترتيب دائم ومؤسسي لتبادل المعلومات بشكل يتسم بالشفافية والصراحة بين الجانبين، كي يكون المجلس مطلعاً على رؤية وتقديرات المنظمة الإقليمية المعنية، ويتمكن من بلورة الموقف المناسب، وتبني الإجراء السليم الذي ينسجم مع هذه الرؤية، وتلك التقديرات عند تناول أي قضية من قضايا المنطقة وهذه الدعوة ليست في حقيقة الأمر جديدة، وينبغي فقط الالتزام بإنفاذها، إذ إنها تمثل مبدأً مستقراً في علاقات المجلس مع منظمات إقليمية ودون إقليمية أخرى".

أخبار ذات صلة

شاهد: الامن الفلسطيني يمنع دورية لجيش الاحتلال من دخول بني نعيم بالخليل

شاهد: الامن الفلسطيني يمنع دورية لجيش الاحتلال من دخول بني نعيم بالخليل

شاهد: لحظة سقوط صاروخ من غزة على مبنى بمستوطنة (سديروت)

شاهد: لحظة سقوط صاروخ من غزة على مبنى بمستوطنة (سديروت)

الرئيس يهنئ النقيب ابو بكر بفوزه بأعلى الاصوات بانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين

الرئيس يهنئ النقيب ابو بكر بفوزه بأعلى الاصوات بانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين

اشتية: من يظن أننا نبحث عن حل اقتصادي هو مخطئ

اشتية: من يظن أننا نبحث عن حل اقتصادي هو مخطئ

غنيم: نسعى للوصول إلى الحق الفلسطيني كاملاً في المياه

غنيم: نسعى للوصول إلى الحق الفلسطيني كاملاً في المياه

عشراوي: ما تحضر له أمريكا من مخططات مصيرها الفشل

عشراوي: ما تحضر له أمريكا من مخططات مصيرها الفشل

المالية: الوثيقة المُتداولة بخصوص &#34;زراعة شعر&#34; للوزير أحمد عساف لا أساس لها

المالية: الوثيقة المُتداولة بخصوص "زراعة شعر" للوزير أحمد عساف لا أساس لها

الرويضي يبحث مع السفير الأردني سبل التصدي لإجراءات الاحتلال في القدس

الرويضي يبحث مع السفير الأردني سبل التصدي لإجراءات الاحتلال في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

الرئيس يهنئ النقيب ابو بكر بفوزه بأعلى الاصوات بانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين

الرئيس يهنئ النقيب ابو بكر بفوزه بأعلى الاصوات بانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين

اشتية: من يظن أننا نبحث عن حل اقتصادي هو مخطئ

اشتية: من يظن أننا نبحث عن حل اقتصادي هو مخطئ

غنيم: نسعى للوصول إلى الحق الفلسطيني كاملاً في المياه

غنيم: نسعى للوصول إلى الحق الفلسطيني كاملاً في المياه

عشراوي: ما تحضر له أمريكا من مخططات مصيرها الفشل

عشراوي: ما تحضر له أمريكا من مخططات مصيرها الفشل

الرويضي يبحث مع السفير الأردني سبل التصدي لإجراءات الاحتلال في القدس

الرويضي يبحث مع السفير الأردني سبل التصدي لإجراءات الاحتلال في القدس

القاهرة: صندوق الاستثمار الفلسطيني يستعرض عددا من المشاريع الاستثمارية في القدس

القاهرة: صندوق الاستثمار الفلسطيني يستعرض عددا من المشاريع الاستثمارية في القدس

وزيرة الصحة تجتمع بالفريق الأهلي لدعم شفافية الموزانة العامة

وزيرة الصحة تجتمع بالفريق الأهلي لدعم شفافية الموزانة العامة

أطفال مرض الهيموفيليا في قطاع غزة مهددون بالإعاقة والسبب نقص الدواء

أطفال مرض الهيموفيليا في قطاع غزة مهددون بالإعاقة والسبب نقص الدواء

منوعات

مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

ميريام فارس ترتدي سروال زوجها.. هل تقلد نجمة &#34;باب الحارة&#34;؟

ميريام فارس ترتدي سروال زوجها.. هل تقلد نجمة "باب الحارة"؟

فنانة خليجية تثير الجدل بسبب رقصها

فنانة خليجية تثير الجدل بسبب رقصها

بعد الزوبعة التي أحدثتها بإعلان طلاقه.. هل فككت ريما نجيم عائلة وائل كفوري؟

بعد الزوبعة التي أحدثتها بإعلان طلاقه.. هل فككت ريما نجيم عائلة وائل كفوري؟

محمد هنيدي يعتذر للنساء بعدما &#34;أهانهن&#34; بسبب جاستين بيبر

محمد هنيدي يعتذر للنساء بعدما "أهانهن" بسبب جاستين بيبر

أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا

أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا

70 حقنة في الرأس.. سالي عبدالسلام تكشف تطورات حالتها الصحية

70 حقنة في الرأس.. سالي عبدالسلام تكشف تطورات حالتها الصحية

رولا يموت توجه رسالة غير متوقعة لشقيقتها هيفاء وهبي

رولا يموت توجه رسالة غير متوقعة لشقيقتها هيفاء وهبي

حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

منتج مسلسل &#34;الهيبة&#34; يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

منتج مسلسل "الهيبة" يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

عربي

انتخاب المغربي يونس مجاهد رئيساً للاتحاد الدولي للصحافيين

انتخاب المغربي يونس مجاهد رئيساً للاتحاد الدولي للصحافيين

الوسيط الأمريكي يصل &#34;إسرائيل&#34; لحل نزاع الحدود مع لبنان

الوسيط الأمريكي يصل "إسرائيل" لحل نزاع الحدود مع لبنان

التحالف العربي يدمر أهدافاً عسكريةً حوثية تهدد الأمن الدولي

التحالف العربي يدمر أهدافاً عسكريةً حوثية تهدد الأمن الدولي

إصابة ستة عسكريين مصريين في تفجير استهدف دورية شرطة شمال سيناء

إصابة ستة عسكريين مصريين في تفجير استهدف دورية شرطة شمال سيناء