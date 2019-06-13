شؤون فلسطينية

المالية: الوثيقة المُتداولة بخصوص "زراعة شعر" للوزير أحمد عساف لا أساس لها

المالية: الوثيقة المُتداولة بخصوص "زراعة شعر" للوزير أحمد عساف لا أساس لها
المشرف العام على الإعلام الرسمي احمد عساف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة المالية، أن الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخص المشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف، هي وثيقة مزورة، ولا أساس لها من الصحة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، "إنها إذ تؤكد أن وزير المالية شكري بشارة، لم يتلق مثل هكذا رسالة، وترى أنها جزء من الهجمة المبرمجة على القيادة الفلسطينية، بهدف الإساءة لها والتشكيك وزعزعة ثقة المواطنين فيها، خصوصاً في هذا الوقت بالذات".

وأضافت الوزارة، "إنها وإذ تؤكد ثقتها بوعي الجمهور الفلسطيني لمثل هكذا ألاعيب، فإنها تدعو إلى عدم التعامل مع الإشاعات المغرضة التي تُسيء للقيم الفلسطينية، كما تدعو إلى توخي الدقة في نشر أية معلومات أو وثائق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت بعض وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت وثيقة لطلب لديوان الرئاسة، بصرف بدل تكاليف عملية زراعة شعر لصالح الوزير عساف.

وتضمنت الوثيقة الدعوة لتغطية تذاكر السفر إلى تركيا، وعمل اللازم وتوفير التكاليف لإجراء العملية.


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