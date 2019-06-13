القاهرة: صندوق الاستثمار الفلسطيني يستعرض عددا من المشاريع الاستثمارية في القدس

رام الله - دنيا الوطناستعرض صندوق الاستثمار الفلسطيني اليوم الخميس، عددا من المشاريع التنموية في مدينة القدس بقطاعات مختلفة منها "السياحة، والاسكان، والمشاريع التجارية" وذلك بهدف استقطاب مستثمرين لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل لتثبيت المواطن الفلسطيني في مدينة القدس والمساهمة في بناء القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المدينة .وقال ممثل صندوق الاستثمار أمير ديجاني، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية "وفا"، عقب اختتام المؤتمر الدوري الخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنعقد تحت شعار "القدس عاصمة دولة فلسطين" والذي عقد في القاهرة على مدار يومين بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال العرب وممثلي الاتحادات التجارية، "إن الهدف الرئيسي من العرض هو استقطاب مستثمرين عرب للمساهمة في هذه المشاريع المختلفة من خلال صندوق الاستثمار وشركاته الحليفة"، مشيرا أن الفرص المعروضة فرص واعدة واستراتيجية بعائد تجاري مقبول وبملكية واضحة لتضمن للمستثمر حقوقه كمساهم في هذه المشاريع .وأكد ديجاني، أن صندوق الاستثمار سيكون له دور فاعل في أجندة المؤتمر العربي الأول القادم الخاص بالاستثمار بفلسطين والذي سيعقد في القاهرة خلال العام الحالي والذي أقره مجلس الاتحادات اليوم في ختام اجتماعاته .