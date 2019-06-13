وزيرة الصحة تجتمع بالفريق الأهلي لدعم شفافية الموزانة العامة





رام الله - دنيا الوطناجتمعت وزيرة الصحة دكتورة مي الكيلة، اليوم، بالفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، ممثلاً عن الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ومؤسسة مفتاح، في مكتبها برام الله.وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بعمل دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة والتأمين الصحي، وتعزيز الرقابة على ترخيص المراكز الصحيّة ومراكز التجميل، وما يتعلق بألية إتلاف النفايات الطبية.وقالت وزيرة الصحة، إن الشراكة الحقيقة مع مختلف المؤسسات والمجتمع المدني تمثل جسرَ تواصل وتعاون وتفاهم وانفتاح على كافة القضايا المتعلقة بعمل الوزارة، ما يهدف إلى تقديم الخدمة الصحية الأمثل للمواطنين وتطوير عمل مؤسسات الدولة الفلسطينية.وأضافت الوزيرة أن وزارة الصحة الفلسطينية تقدّم مختلف خدمات العلاج للمواطنين بأفضل جودة ممكنة، وأن الوزارة تعمل على زيادة تعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بجودة الخدمات المقدمة له.وذكرت الوزيرة أن وزارة الصحة تمثل نموذجاً لمختلف المؤسسات الحكوميّة، وتحمل رسالة وطنية بتوجيهاتٍ ودعم متواصل من القيادة السياسية، وأن الوزارة تمثّل عموداً أساسياً في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية بمجهود كل فردٍ في هذا الوطن.