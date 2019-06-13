عربي

أبو زنادة: الكلام عن (ديسكو محترم) و(بار حلال) بالسعودية محض كذب وافتراء

أبو زنادة: الكلام عن (ديسكو محترم) و(بار حلال) بالسعودية محض كذب وافتراء
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفى المشرف العام على "موسم جدة"، رائد أبو زنادة ، وجود فعالية مخلة بالآداب أو بأعراف المجتمع ضمن فعاليات موسم جدة.

وفي معرض رده على ما أشيع مؤخرا عن وقوع مخالفات خلال فعاليتي "وايت كلوب" و"نيكي بيتش"، وصف أبو زنادة هذه الشائعات بأنها محض كذب وافتراء، مشددا على أن القائمين على تنظيم الموسم متقيدون بالأنظمة والتشريعات المعمول بها داخل المملكة، وفق "روسيا اليوم".

وأوضح أبو زنادة أن القائمين على موسم جدة "هم من أبناء وبنات المملكة، ويدركون تماما ما يتماشى مع عادات ورغبات المواطنين من كافة الفئات العمرية، لكسب رضا الزوار من جهة، ودعم تعزيز السياحة الداخلية من جهة أخرى".

 

وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق خلف مقاطع الفيديو المضللة، وتحري الدقة في تداول المعلومات، داعيا الجميع إلى استقاء الأخبار من القنوات الرسمية لموسم جدة، سواء عبر موقعه الإلكتروني أو حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عاصفة من الجدل بعد الإعلان عن افتتاح فرع لناد ليلي شهير في مدينة جدة.

وذكرت مصادر أن سلسلة النوادي الليلية (وايت) فتحت فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، بعد دبي وبيروت، لكن دون السماح بتقديم المشروبات الكحولية فيه.

وتداول نشطاء مقطع فيديو من داخل النادي الليلي، مرفقا بصوت امرأة توضح طبيعة عمل المكان الذي قالت عنه إنه سيكون (ديسكو محترم) للعائلات يتضمن (بار حلال)، مضيفة أن أسعار التذاكر ستتراوح بين 500 وألف ريال سعودي.

 


أخبار ذات صلة

انتخاب المغربي يونس مجاهد رئيساً للاتحاد الدولي للصحافيين

انتخاب المغربي يونس مجاهد رئيساً للاتحاد الدولي للصحافيين

الوسيط الأمريكي يصل &#34;إسرائيل&#34; لحل نزاع الحدود مع لبنان

الوسيط الأمريكي يصل "إسرائيل" لحل نزاع الحدود مع لبنان

التحالف العربي يدمر أهدافاً عسكريةً حوثية تهدد الأمن الدولي

التحالف العربي يدمر أهدافاً عسكريةً حوثية تهدد الأمن الدولي

إصابة ستة عسكريين مصريين في تفجير استهدف دورية شرطة شمال سيناء

إصابة ستة عسكريين مصريين في تفجير استهدف دورية شرطة شمال سيناء

الحكومة الكويتية تنفيذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد

الحكومة الكويتية تنفيذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد

النفط والذهب يقفزان بعد تفجيرات خليج عمان

النفط والذهب يقفزان بعد تفجيرات خليج عمان

شاهد: أول فيديو من الجو لناقلتي النفط في خليج عُمان

شاهد: أول فيديو من الجو لناقلتي النفط في خليج عُمان

الكويت: لم نتلق دعوة لحضور ورشة البحرين الاقتصادية

الكويت: لم نتلق دعوة لحضور ورشة البحرين الاقتصادية

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

أطفال مرض الهيموفيليا في قطاع غزة مهددون بالإعاقة والسبب نقص الدواء

أطفال مرض الهيموفيليا في قطاع غزة مهددون بالإعاقة والسبب نقص الدواء

الأحمد يضع جنبلاط بصورة التطورات الفلسطينية

الأحمد يضع جنبلاط بصورة التطورات الفلسطينية

شؤون المغتربين: مؤتمر الجالية في أميركا اللاتينية محاولة انشقاقية عن &#34;كوبلاك&#34;

شؤون المغتربين: مؤتمر الجالية في أميركا اللاتينية محاولة انشقاقية عن "كوبلاك"

الديمقراطية: الوفاء للشهداء يتطلب الإعلان الفوري عن إسقاط الانقسام والخروج من أوسلو

الديمقراطية: الوفاء للشهداء يتطلب الإعلان الفوري عن إسقاط الانقسام والخروج من أوسلو

انتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية بمرحلة الإعادة لعام 2019

انتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية بمرحلة الإعادة لعام 2019

الأمن الوقائي يؤكد التزامه بتنفيذ التعليمات واحترام القوانين في مكافحته للجرائم الاقتصادية

الأمن الوقائي يؤكد التزامه بتنفيذ التعليمات واحترام القوانين في مكافحته للجرائم الاقتصادية

ترحيب فلسطيني بقرار مستشار المحكمة الأوروبية بتوسيم بضائع المستوطنات

ترحيب فلسطيني بقرار مستشار المحكمة الأوروبية بتوسيم بضائع المستوطنات

مجدلاني: &#34;التنمية الاجتماعية&#34; تعمل على تطوير مظلة الحماية وبرامج التمكين الاقتصادي

مجدلاني: "التنمية الاجتماعية" تعمل على تطوير مظلة الحماية وبرامج التمكين الاقتصادي

منوعات

مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

ميريام فارس ترتدي سروال زوجها.. هل تقلد نجمة &#34;باب الحارة&#34;؟

ميريام فارس ترتدي سروال زوجها.. هل تقلد نجمة "باب الحارة"؟

فنانة خليجية تثير الجدل بسبب رقصها

فنانة خليجية تثير الجدل بسبب رقصها

بعد الزوبعة التي أحدثتها بإعلان طلاقه.. هل فككت ريما نجيم عائلة وائل كفوري؟

بعد الزوبعة التي أحدثتها بإعلان طلاقه.. هل فككت ريما نجيم عائلة وائل كفوري؟

محمد هنيدي يعتذر للنساء بعدما &#34;أهانهن&#34; بسبب جاستين بيبر

محمد هنيدي يعتذر للنساء بعدما "أهانهن" بسبب جاستين بيبر

أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا

أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا

70 حقنة في الرأس.. سالي عبدالسلام تكشف تطورات حالتها الصحية

70 حقنة في الرأس.. سالي عبدالسلام تكشف تطورات حالتها الصحية

رولا يموت توجه رسالة غير متوقعة لشقيقتها هيفاء وهبي

رولا يموت توجه رسالة غير متوقعة لشقيقتها هيفاء وهبي

حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

منتج مسلسل &#34;الهيبة&#34; يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

منتج مسلسل "الهيبة" يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

عربي

انتخاب المغربي يونس مجاهد رئيساً للاتحاد الدولي للصحافيين

انتخاب المغربي يونس مجاهد رئيساً للاتحاد الدولي للصحافيين

الوسيط الأمريكي يصل &#34;إسرائيل&#34; لحل نزاع الحدود مع لبنان

الوسيط الأمريكي يصل "إسرائيل" لحل نزاع الحدود مع لبنان

التحالف العربي يدمر أهدافاً عسكريةً حوثية تهدد الأمن الدولي

التحالف العربي يدمر أهدافاً عسكريةً حوثية تهدد الأمن الدولي

إصابة ستة عسكريين مصريين في تفجير استهدف دورية شرطة شمال سيناء

إصابة ستة عسكريين مصريين في تفجير استهدف دورية شرطة شمال سيناء