أبو زنادة: الكلام عن (ديسكو محترم) و(بار حلال) بالسعودية محض كذب وافتراء









رام الله - دنيا الوطننفى المشرف العام على "موسم جدة"، رائد أبو زنادة ، وجود فعالية مخلة بالآداب أو بأعراف المجتمع ضمن فعاليات موسم جدة.وفي معرض رده على ما أشيع مؤخرا عن وقوع مخالفات خلال فعاليتي "وايت كلوب" و"نيكي بيتش"، وصف أبو زنادة هذه الشائعات بأنها محض كذب وافتراء، مشددا على أن القائمين على تنظيم الموسم متقيدون بالأنظمة والتشريعات المعمول بها داخل المملكة، وفق "روسيا اليوم".وأوضح أبو زنادة أن القائمين على موسم جدة "هم من أبناء وبنات المملكة، ويدركون تماما ما يتماشى مع عادات ورغبات المواطنين من كافة الفئات العمرية، لكسب رضا الزوار من جهة، ودعم تعزيز السياحة الداخلية من جهة أخرى".وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق خلف مقاطع الفيديو المضللة، وتحري الدقة في تداول المعلومات، داعيا الجميع إلى استقاء الأخبار من القنوات الرسمية لموسم جدة، سواء عبر موقعه الإلكتروني أو حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عاصفة من الجدل بعد الإعلان عن افتتاح فرع لناد ليلي شهير في مدينة جدة.وذكرت مصادر أن سلسلة النوادي الليلية (وايت) فتحت فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، بعد دبي وبيروت، لكن دون السماح بتقديم المشروبات الكحولية فيه.وتداول نشطاء مقطع فيديو من داخل النادي الليلي، مرفقا بصوت امرأة توضح طبيعة عمل المكان الذي قالت عنه إنه سيكون (ديسكو محترم) للعائلات يتضمن (بار حلال)، مضيفة أن أسعار التذاكر ستتراوح بين 500 وألف ريال سعودي.