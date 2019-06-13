ليبرمان: يجب دفن جسد عملية التهدئة وإحياء الردع الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال افيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي السابق، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا): "يجب دفن جسد عملية التهدئة، وإحياء الردع الاسرائيلي".
ووجه ليبرمان رسالة الى سكان مستوطنات غلاف غزة في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "أعزائي سكان الجنوب، اسمحوا لي أن أعرب عن حزني العميق إزاء مشاكلكم في هذا الوقت؛ لفقدانكم الأمان، وهذا هو بالضبط سبب استقالتي كوزير للدفاع سابقا".
قال افيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي السابق، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا): "يجب دفن جسد عملية التهدئة، وإحياء الردع الاسرائيلي".
ووجه ليبرمان رسالة الى سكان مستوطنات غلاف غزة في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "أعزائي سكان الجنوب، اسمحوا لي أن أعرب عن حزني العميق إزاء مشاكلكم في هذا الوقت؛ لفقدانكم الأمان، وهذا هو بالضبط سبب استقالتي كوزير للدفاع سابقا".
وكانت القناة 13 الاسرائيلية، قد أعلنت، بأن صاروخا أطلق من قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، تجاه مستوطنة (سديروت)، وأصاب مبنى بشكل مباشر، مما أسفر عن أضرار مادية.
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