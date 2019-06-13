الأحمد يضع جنبلاط بصورة التطورات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنوضع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الاحمد اليوم الخميس، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" سمير الرفاعي، بصورة التطورات الفلسطينية.ونقل الاحمد، خلال اللقاء تحيات الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية لجنبلاط وقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، وتقديرهم للموقف الثابت للحزب الاشتراكي والشعب اللبناني الشقيق وتصديه للمؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية عبر سياسة الاستيطان الاستعماري وقرصنة الاموال الفلسطينية، ومحاولة تغيير المعالم التاريخية والديمغرافية لعاصمة الدولة الفلسطينية القدس، وخطة تحرك الادارة الاميركية لفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني والامة العربية من خلال ما يسمى بصفقة القرن.من جانبه جدد جنبلاط، مواقفه الداعمة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة للاجئين وفق القرارات الدولية وخاصة القرار 194.واشاد جنبلاط، بالعمل البطولي الذي قام به الشاب الفلسطيني صابر مراد في التصدي للإرهابي في مدينة طرابلس، داعياً بعض العنصريين ان يعيدوا حساباتهم ويوقفوا ترويج العنصرية تجاه الفلسطينيين في لبنان.وتم التأكيد خلال اللقاء الذي حضره سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، وامين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات، وعضو قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي بهاء ابو كروم، على تعزيز العلاقات التاريخية والتنسيق المشترك بين حركة فتح والحزب التقدمي الاشتراكي.