فوز نقيب الصحفيين الفلسطينيين في انتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين

رام الله - دنيا الوطنفاز نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر، اليوم الخميس، بأعلى الاصوات في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين.وجرت الانتخابات، ضمن أعمال المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحافيين في تونس، الذي ينعقد لأول مرة في العالم العربي.وقال أبو بكر عقب ظهور النتائج أن أجمل إنتصارعندما يكون اإانتصار من أجل فلسطين.وأضاف ان الصحفيين الفلسطينيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين تستحق هذا الانتصار بدفاعها الدائم عن الصحفيين الفلسطينيين.وانتُخب المغربي يونس مجاهد رئيساً للاتحاد الدولي للصحافيين خلفاً للرئيس السابق البلجيكي فيليب لوروث، وذلك كأول عربي وأفريقي يشغل المنصب.وصوت 254 مندوبا من الاتحاد الدولي للصحفيين لصالح انتخاب مجاهد كرئيس للاتحاد.ولاقى مجاهد وهو نقيب الصحافيين المغاربة، دعماً كبيراً من قبل النقابات والجمعيات الصحافية العربية والأفريقية، وتمكن من الفوز بالمنصب بعد أن أعلن ناجي البغوري، نقيب الصحافيين التونسيين، أن يونس مجاهد مرشح المجموعة العربية والأفريقية.مجاهد هو صحفي في صحيفة الاتحاد الاشتراكي. انضم لأول مرة إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين كمستشار في مؤتمر ريسيفي بالبرازيل في عام 1998. وانتخب أيضاً كنائب للرئيس في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في موسكو عام 2007، ثم نائب رئيس أول في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في دبلن في يونيو 2013.يُذكر أن المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحافيين يشارك فيه 300 صحافي و187 نقابة وجمعية صحافية من 140 دولة، يمثلون 600 ألف صحافي في مختلف بقاع العالم.