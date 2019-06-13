أصاب منزلاً بأضرار مادية.. إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنة (سديروت)





يشار إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قد فرضت إغلاقا شاملا على بحر قطاع غزة حتى اشعار اخر، بزعم استمرار اطلاق البالونات الحارقة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت القناة 13 الاسرائيلية، بأن صاروخاً أطلق مساء اليوم الخميس، من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وسقط على مستوطنة (سديروت) المحاذية لقطاع غزة.وأشارت القناة ذاته، إلى أن الصاروخ أصاب مبنى في المستوطنة، مما اسفر عنه حدوث أضرار مادة بالمبنى، ودوت على أثر ذلك صافرات الانذار.