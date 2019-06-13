شؤون فلسطينية

وفاة طفلة بحادث دهس في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى

وفاة طفلة بحادث دهس في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توفيت طفلة، مساء اليوم الخميس، بعد تعرضها لحادث دهس بجيب من نوع هونداي، في مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عن وفاة الطفلة جود رزق غنايم (3 سنوات) بعد صدمها جيب هونداي في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى.

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