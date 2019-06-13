وفاة طفلة بحادث دهس في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى

رام الله - دنيا الوطنتوفيت طفلة، مساء اليوم الخميس، بعد تعرضها لحادث دهس بجيب من نوع هونداي، في مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة.وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عن وفاة الطفلة جود رزق غنايم (3 سنوات) بعد صدمها جيب هونداي في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى.