انتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية بمرحلة الإعادة لعام 2019





وأغلقت مراكز التسجيل أبوابها مساء اليوم، وتم أيضا وقف العمل ببرنامج التسجيل الالكتروني للناخبين من خلال صفحة اللجنة على الانترنت، وذلك في أعقاب انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للتسجيل "وفق قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته" وجدول المدد القانونية المعلن.





وستشرع اللجنة مباشرة بمعالجة البيانات في مركز إدخال البيانات التابع لها في مدينة البيرة، تمهيدا لإصدار سجل الناخبين النهائي، والذي ستجري بموجبه عملية الاقتراع.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم الخميس 13 حزيران/يونيو انتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض الخاصة بالانتخابات المحلية/الإعادة 2019، في 28 مركز تابعة للهيئات المقرر اجراء الانتخابات فيها يوم 13 تموز/يوليو المقبل.