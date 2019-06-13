الأمن الوقائي يؤكد التزامه بتنفيذ التعليمات واحترام القوانين في مكافحته للجرائم الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطنأكد جهاز الأمن الوقائي التزامه بتنفيذ تعليمات المستوى السياسي، فيما يتعلق بتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية المستهلك والحفاظ على صحة وأمن المواطنين وفق القانون وحسب الصلاحيات المكلف.وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، أنه في إطار مهمته بمكافحة الجرائم الاقتصادية بكافة أشكالها، يعمل دائما على احترام الأنظمة والقوانين وينسق مع جهات الاختصاص العاملة بالقطاعين الأمني والمدني على مبدأ الشراكة والتعاون والتكامل في حفظ الأمن والسلم المجتمعي ومكافحة الجرائم بكافة أنواعها، سواء كانت جرائم سياسية أم جنائية أم اقتصادية أم الكترونية.وأوضح أن الجهاز "يثمن حالة التعاون بين الوزارات والهيئات المجتمعية والاطر النقابية والشعبية التي تتجلى في ضرورة التوحد والتعاون لبناء مجتمع فلسطيني خال من الجريمة، وحالة الوعي والمسؤولية التي تتجسد في فهم خطورة الاوضاع، وضرورة الالتفاف خلف القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس، والحكومة ممثلة برئيس الوزراء محمد اشتية".وثمن البيان، اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بين وكيل مساعد القطاع الفني في وزارة الزراعة أمجد صلاح، ومدير مديرية الزراعة في محافظة جنين باسم حماد، ومدير الأمن الوقائي في محافظة جنين العميد مهند أبو علي، والذي بحث التعاون ومناقشة دور الجهاز والوزارة في مكافحة الجرائم الاقتصادية.