لبنان يرفض مجدداً توطين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنجدد لبنان اليوم الخميس رفض أي خطوة لتوطين الفلسطينيين، وذلك في ظل المحاولات الأمريكية لتنفيذ ما يعرف بـ"صفقة القرن" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه الوزير السابق رينو موسولييه، على حق العودة، وضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية، وفق "الخليج أون لاين".وخلال اللقاء شرح عون شرح عون لموسولييه، موقف لبنان من التطورات في المنطقة، وملف النازحين السوريين، وضرورة عودتهم إلى بلادهم.كما تباحثا الحديث المتواصل بشأن توطين الفلسطينيين، معلناً رفض لبنان لأي خطوة من هذا القبيل، وفق ما ذكر البيان.وعلى صعيد الأزمة السورية، قال عون إنه "لا يجوز انتظار حل سياسي لها، وبالتالي على الدول التجاوب مع رغبة لبنان في عودة هؤلاء النازحين".وبين الحين والآخر، يجدد لبنان موقفه الرافض لتوطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أراضيه، ويؤكد أن الحل الوحيد لأزماتهم هو "العودة الآمنة" لهم إلى بلادهم.