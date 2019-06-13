وزير اسرائيلي: هناك معركة أخرى في قطاع غزة ووضعنا توقيتها

رام الله - دنيا الوطنقال يوآف غالنت وزير الهجرة والاستيعاب في الحكومة الاسرائيلية: "ستكون هناك معركة أخرى في قطاع غزة، حيث وضعنا التوقيت وسوف نحدد الشروط"، بحسب ما نقلته القناة 13 الاسرائيلية.وأضاف غالنت: "لسوء الحظ، فإن المعركة المقبلة، ستحدث لعدم وجود خيار آخر".يشار إلى أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفت فجر اليوم الخميس، هدفين في قطاع غزة، ردا على اطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو المجلس الاقليمي (أشكول).