الوسيط الأمريكي يصل "إسرائيل" لحل نزاع الحدود مع لبنان

رام الله - دنيا الوطنوصل السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد، الوسيط بين إسرائيل ولبنان لحل نزاع حول الحدود البحرية إلى تل أبيب اليوم الخميس.وأفادت القناة الإسرائيلية السابعة أن ساترفيلد سيلتقي بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، ومن المتوقع أن يلتقي غداً وزير الطاقة يوفال شتاينتز.