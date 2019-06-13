سحب الشكاوى القضائية بحق تلفزيون "فلسطين" وصحيفة "الحياة" بغزة

رام الله - دنيا الوطناجتمع الإطار التنسيقي للأطر والمؤسسات الإعلامية، اليوم الخميس، لمتابعة إشكالية الشكاوى المقدمة بحق (تلفزيون فلسطين) وصحيفة (الحياة الجديدة) في القطاع مؤخراً، وذلك بحضور رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف والناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم.وجرى خلال الاجتماع التأكيد على سحب الشكاوي المقدمة للقضاء بحق (تلفزيون فلسطين) وصحيفة (الحياة الجديدة)، وأنّ تلتزم المؤسسات الإعلامية الفلسطينية بأخلاقيات العمل الإعلامي الوطني الذي يحافظ في النسيج الاجتماعي، وفق ما أفادته مصادر محلية.ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي كان قد تقدمت بها الأطر الصحفية والمؤسسات الإعلامية لحل هذه الإشكالية.كما ناقش المجتمعون عدة قضايا، وقد تم تجاوز عدد منها بما في ذلك تقديم التسهيلات لعمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ومنها تلفزيون فلسطين والسماح له بالعمل كباقي المؤسسات العاملة في القطاع.كما اتفق الجميع على التواصل المستمر في حال حدوث أي إشكالية مع مؤسسة إعلامية أو صحفي والعمل على حلها في إطار اجتماعات الأطر الصحفية والمؤسسات الإعلامية.