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التحالف العربي يدمر أهدافاً عسكريةً حوثية تهدد الأمن الدولي

التحالف العربي يدمر أهدافاً عسكريةً حوثية تهدد الأمن الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولية.

ونقل موقع (سكاي نيوز) عن التحالف، فإنه تم تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولية، مضيفا: "إن الأهداف شملت تخزين الصواريخ ومعامل تصنيع ومخازن أسلحة وأماكن تواجد خبراء أجانب من تنظيمات مسلحة".

وذكر التحالف العربي أن العناصر القيادية من الجماعات الحوثية  المتورطة باستهداف المدنيين ستتم محاسبتها"، مضيفا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ويأتي رد فعل التحالف، بعد يوم من حدوث هجوم صاروخي شنه الحوثيون، على مطار أبها في جنوب السعودية، مما أسفر عن إصابة 26 شخصا.

وبعد الحادث، تعهد التحالف بالرد الصارم على الاعتداء، بما يتوافق مع القانون الدولي، وذلك وسط موجة تنديد عربي ودولي واسع.

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