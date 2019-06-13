عربي

إصابة ستة عسكريين مصريين في تفجير استهدف دورية شرطة شمال سيناء

إصابة ستة عسكريين مصريين في تفجير استهدف دورية شرطة شمال سيناء
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر أمنية مصرية، الخميس، إن انفجارا وقع في محافظة شمال سيناء المصرية، مما أدى إلى إصابة 6 عسكريين.

ونقل موقع (سكاي نيوز)، عن المصادر قولها: "إن المصابين هم ضابط شرطة، و5 جنود، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في منطقة ملاحات سبيكة في محيط مدينة العريش، عاصمة المحافظة".

ولفتت المصادر إلى أن الهجوم ناجم عن استهداف دورية شرطة بعبوة ناسفة فُجرت عن بعد.

وأضافت أن المصابين نقلوا إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج من الشظايا التي تعرضوا لها في مناطق متفرقة من أجسادهم.

وكان تنظيم الدولة قد تبنى هجوما، الأسبوع الماضي، تزامن مع أول أيام عيد الفطر في مصر، قتل فيه 7 عسكريين، و5 من العناصر المسلحة.

وإثر الهجوم، دخلت القوات المصرية في حالة استنفار قصوى في شمال سيناء بحثا عن الجناة، وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، قتل 14 مسلحا من العناصر المسلحة.

وأضافت الداخلية المصرية أن القوات تمكنت الجمعة الماضية من إحباط هجوم لعناصر مسلحة حاولت استهداف حاجزين أمنيين في شمال سيناء.

وفي اليوم ذاته، قتل 8 عناصر مسلحة خلال مداهمة قوات الأمن لإحدى مزارع الزيتون، جنوب العريش.

والسبت، قتل 4 مسلحين خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن المصرية التي داهمت منزلا مهجورا، كانوا يتحصنون فيه بالعريش.

أخبار ذات صلة

الوسيط الأمريكي يصل &#34;إسرائيل&#34; لحل نزاع الحدود مع لبنان

الوسيط الأمريكي يصل "إسرائيل" لحل نزاع الحدود مع لبنان

التحالف العربي يدمر أهدافاً عسكريةً حوثية تهدد الأمن الدولي

التحالف العربي يدمر أهدافاً عسكريةً حوثية تهدد الأمن الدولي

الحكومة الكويتية تنفيذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد

الحكومة الكويتية تنفيذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد

النفط والذهب يقفزان بعد تفجيرات خليج عمان

النفط والذهب يقفزان بعد تفجيرات خليج عمان

شاهد: أول فيديو من الجو لناقلتي النفط في خليج عُمان

شاهد: أول فيديو من الجو لناقلتي النفط في خليج عُمان

الكويت: لم نتلق دعوة لحضور ورشة البحرين الاقتصادية

الكويت: لم نتلق دعوة لحضور ورشة البحرين الاقتصادية

إيداع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق &#34;سلال&#34; في السجن

إيداع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق "سلال" في السجن

شاهد: نشر أولى لصور الناقلتين المستهدفتين في بحر عُمان

شاهد: نشر أولى لصور الناقلتين المستهدفتين في بحر عُمان

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

شؤون المغتربين: مؤتمر الجالية في أميركا اللاتينية محاولة انشقاقية عن &#34;كوبلاك&#34;

شؤون المغتربين: مؤتمر الجالية في أميركا اللاتينية محاولة انشقاقية عن "كوبلاك"

الأمن الوقائي يؤكد التزامه بتنفيذ التعليمات واحترام القوانين في مكافحته للجرائم الاقتصادية

الأمن الوقائي يؤكد التزامه بتنفيذ التعليمات واحترام القوانين في مكافحته للجرائم الاقتصادية

ترحيب فلسطيني بقرار مستشار المحكمة الأوروبية بتوسيم بضائع المستوطنات

ترحيب فلسطيني بقرار مستشار المحكمة الأوروبية بتوسيم بضائع المستوطنات

مجدلاني: &#34;التنمية الاجتماعية&#34; تعمل على تطوير مظلة الحماية وبرامج التمكين الاقتصادي

مجدلاني: "التنمية الاجتماعية" تعمل على تطوير مظلة الحماية وبرامج التمكين الاقتصادي

المالكي: جمهورية أذربيجان تنضم إلى مجموعة الـ77 والصين

المالكي: جمهورية أذربيجان تنضم إلى مجموعة الـ77 والصين

أبو يوسف يكشف ماذا جاء في الاجتماع التشاوري للجنة التنفيذية

أبو يوسف يكشف ماذا جاء في الاجتماع التشاوري للجنة التنفيذية

الهباش: مفتي ماليزيا أصدر فتوى تدعو المسلمين لشد الرحال للأقصى وفقا للمطلب الفلسطيني

الهباش: مفتي ماليزيا أصدر فتوى تدعو المسلمين لشد الرحال للأقصى وفقا للمطلب الفلسطيني

اشتية يطالب بالضغط على الاحتلال للسماح بتشغيل خدمة الجيل الثالث للاتصالات بغزة

اشتية يطالب بالضغط على الاحتلال للسماح بتشغيل خدمة الجيل الثالث للاتصالات بغزة

منوعات

مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

ميريام فارس ترتدي سروال زوجها.. هل تقلد نجمة &#34;باب الحارة&#34;؟

ميريام فارس ترتدي سروال زوجها.. هل تقلد نجمة "باب الحارة"؟

فنانة خليجية تثير الجدل بسبب رقصها

فنانة خليجية تثير الجدل بسبب رقصها

بعد الزوبعة التي أحدثتها بإعلان طلاقه.. هل فككت ريما نجيم عائلة وائل كفوري؟

بعد الزوبعة التي أحدثتها بإعلان طلاقه.. هل فككت ريما نجيم عائلة وائل كفوري؟

محمد هنيدي يعتذر للنساء بعدما &#34;أهانهن&#34; بسبب جاستين بيبر

محمد هنيدي يعتذر للنساء بعدما "أهانهن" بسبب جاستين بيبر

أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا

أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا

70 حقنة في الرأس.. سالي عبدالسلام تكشف تطورات حالتها الصحية

70 حقنة في الرأس.. سالي عبدالسلام تكشف تطورات حالتها الصحية

رولا يموت توجه رسالة غير متوقعة لشقيقتها هيفاء وهبي

رولا يموت توجه رسالة غير متوقعة لشقيقتها هيفاء وهبي

حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

منتج مسلسل &#34;الهيبة&#34; يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

منتج مسلسل "الهيبة" يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

عربي

الوسيط الأمريكي يصل &#34;إسرائيل&#34; لحل نزاع الحدود مع لبنان

الوسيط الأمريكي يصل "إسرائيل" لحل نزاع الحدود مع لبنان

التحالف العربي يدمر أهدافاً عسكريةً حوثية تهدد الأمن الدولي

التحالف العربي يدمر أهدافاً عسكريةً حوثية تهدد الأمن الدولي

إصابة ستة عسكريين مصريين في تفجير استهدف دورية شرطة شمال سيناء

إصابة ستة عسكريين مصريين في تفجير استهدف دورية شرطة شمال سيناء

الحكومة الكويتية تنفيذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد

الحكومة الكويتية تنفيذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد