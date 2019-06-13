إصابة ستة عسكريين مصريين في تفجير استهدف دورية شرطة شمال سيناء

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر أمنية مصرية، الخميس، إن انفجارا وقع في محافظة شمال سيناء المصرية، مما أدى إلى إصابة 6 عسكريين.ونقل موقع (سكاي نيوز)، عن المصادر قولها: "إن المصابين هم ضابط شرطة، و5 جنود، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في منطقة ملاحات سبيكة في محيط مدينة العريش، عاصمة المحافظة".ولفتت المصادر إلى أن الهجوم ناجم عن استهداف دورية شرطة بعبوة ناسفة فُجرت عن بعد.وأضافت أن المصابين نقلوا إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج من الشظايا التي تعرضوا لها في مناطق متفرقة من أجسادهم.وكان تنظيم الدولة قد تبنى هجوما، الأسبوع الماضي، تزامن مع أول أيام عيد الفطر في مصر، قتل فيه 7 عسكريين، و5 من العناصر المسلحة.وإثر الهجوم، دخلت القوات المصرية في حالة استنفار قصوى في شمال سيناء بحثا عن الجناة، وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، قتل 14 مسلحا من العناصر المسلحة.وأضافت الداخلية المصرية أن القوات تمكنت الجمعة الماضية من إحباط هجوم لعناصر مسلحة حاولت استهداف حاجزين أمنيين في شمال سيناء.وفي اليوم ذاته، قتل 8 عناصر مسلحة خلال مداهمة قوات الأمن لإحدى مزارع الزيتون، جنوب العريش.والسبت، قتل 4 مسلحين خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن المصرية التي داهمت منزلا مهجورا، كانوا يتحصنون فيه بالعريش.