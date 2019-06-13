المالكي: جمهورية أذربيجان تنضم إلى مجموعة الـ77 والصين





ورحب المالكي، باسم دولة فلسطين كرئيس لمجموعة الـ77 والصين، بانضمام جمهورية أذربيجان الصديقة للمجموعة، داعياً الدول الأخرى النامية بالانضمام لأكبر تكتل دولي يمثل شعوب البلدان النامية في مؤسسات المجتمع الدولي.



واعتبر المالكي هذا الانضمام بمثابة مؤشر نجاح لدولة فلسطين كرئيس لمجموعة الـ77 والصين، وخطوة تجاه تحقيقها للأهداف التي تطمح لها خلال ولايتها في رئاسة مجموعة الـ 77 والصين، بما في ذلك تعزيز مكانة المجموعة وفعاليتها من خلال توسيع العضوية لتشمل المزيد من الدول النامية، مما يساهم في تعزيز مكانة ومواقف المجموعة وأهدافها النبيلة، بالإضافة الى تعزيز مصداقيتها كممثل لشعوب الدول والبلدان النامية كافة، وما يرافق ذلك من عمل دؤوب لدولة فلسطين لتعزيز وحماية المنظومة الدولية متعددة الأطراف، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.



وتقدم المالكي بالدعوة لكافة البلدان النامية من غير أعضاء المجموعة بالانضمام إليها، مما سيعزز مواقفها وتمثيل قضاياها وهمومها في المحافل الدولية بجعلها قضايا وهموم المجموعة ككل، وبما يخدم البشرية جمعاء، مشيراً إلى ما تختزنه هذه المجموعة من أهداف نبيلة وطموحات سامية تعود بالنفع على كافة دول وشعوب العالم، وتلامس هموم الأمم والشعوب دون استثناء، باعتبارها واحدة من أهم وأكبر المجموعات متعددة الأطراف التي تدافع عن القانون الدولي والإنسانية معاً، وتسعى لأن تحمي نظام العلاقات الدولية متعددة الأطراف في سياق الهجمة الشعواء

تجاه هذه المنظومة ومحاولات ضرب مبادئها ومبادئ القانون الدولي بعرض الحائط.



رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، انضمام جمهورية أذربيجان إلى مجموعة الـ77 والصين، إذ تقدمت جمهورية أذربيجان، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، برسالة إلى دولة فلسطين بصفتها رئيس المجموعة للعام 2019، لتعبر عن رغبتها بالانضمام لمجموعة الـ77 والصين.