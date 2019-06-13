أبو يوسف يكشف ماذا جاء في الاجتماع التشاوري للجنة التنفيذية



واشار ابو يوصف في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية اليوم، ان بيانا سيصدر اليوم عن اجتماع اللجنة التشاوري وتركز على اهمية مقاطعة ورشة البحرين ومخاطرها على القضية الفلسطينية لإنهاء جزءا اساسيا من صفقة القرن التصفوية.



وفيما يتعلق بالمؤتمر الذي سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة واسعة من احزاب عربية وقومية واسلامية قال ابو يوسف انه سيتم فيه التأكيد على الثوابت الفلسطينية على ان يعقد مؤتمر آخر في تونس العاصمة في السابع والثامن من الشهر المقبل ضد التطبيع.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف، أن الاجتماع التشاوري الذي عقد اليوم الخميس، لأعضاء اللجنة تم خلاله التأكيد على مواصلة الجهود والاتصالات مع الدول العربية والاسلامية وباقي دول العالم لشرح الموقف الفلسطيني وحث الدول بعدم المشاركة في ورشة البحرين.