اشتية يطالب بتشكيل لجنة لحصر حقوق العمال الفلسطينيين التي اقتطعتها سلطات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف، أن رئيس الوزراء محمد اشتية، أثار خلال كلمته في الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية، قضية معاناة الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية بحقه لاسيما قطاع العمال وبرنامج الحكومة للحوار الاجتماعي والاستثمار في المؤسسات، وقد لاقى ذلك ترحيباً من الحضور كافة.
أكد إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف، أن رئيس الوزراء محمد اشتية، أثار خلال كلمته في الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية، قضية معاناة الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية بحقه لاسيما قطاع العمال وبرنامج الحكومة للحوار الاجتماعي والاستثمار في المؤسسات، وقد لاقى ذلك ترحيباً من الحضور كافة.
وبين خريشة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن رئيس الوزراء طالب بتشكيل لجنة لحصر وتوثيق حقوق العمال الفلسطينيين المالية التي يقتطعها الاحتلال منذ عام سبعة وستين مؤكدا انه يجري متابعة ذلك مع منظمة العمل الدولية.
وأشار خريشة، إلى أن رئيس الوزراء التقى على هامش الاجتماع بعدد من المدراء العامين للمنظمات المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي وعدد من رؤساء وزراء الدول، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء سيشارك مساء اليوم، في مؤتمر التضامن العالمي مع عمال فلسطين وسيلقي كلمة فيه.
وأشار خريشة، إلى أن رئيس الوزراء التقى على هامش الاجتماع بعدد من المدراء العامين للمنظمات المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي وعدد من رؤساء وزراء الدول، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء سيشارك مساء اليوم، في مؤتمر التضامن العالمي مع عمال فلسطين وسيلقي كلمة فيه.
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