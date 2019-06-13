اشتية يطالب بتشكيل لجنة لحصر حقوق العمال الفلسطينيين التي اقتطعتها سلطات الاحتلال



وأشار خريشة، إلى أن رئيس الوزراء التقى على هامش الاجتماع بعدد من المدراء العامين للمنظمات المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي وعدد من رؤساء وزراء الدول، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء سيشارك مساء اليوم، في مؤتمر التضامن العالمي مع عمال فلسطين وسيلقي كلمة فيه.



وبين خريشة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن رئيس الوزراء طالب بتشكيل لجنة لحصر وتوثيق حقوق العمال الفلسطينيين المالية التي يقتطعها الاحتلال منذ عام سبعة وستين مؤكدا انه يجري متابعة ذلك مع منظمة العمل الدولية.