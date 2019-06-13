الهباش: مفتي ماليزيا أصدر فتوى تدعو المسلمين لشد الرحال للأقصى وفقا للمطلب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، أن مفتي ماليزيا أصدر فتوى تدعو المسلمين لشد الرحال إلى الأقصى انسجاما مع المطلب الفلسطيني.في السياق، أعلن الهباش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن رسالة الرئيس التي سلمها لرئيس الوزراء الماليزي تضمنت اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وما يسمى صفقة القرن والمؤامرة على الشعب الفلسطيني ومقدساته.وقال الهباش: "إن هذا التحرك يأتي في إطار تعريف العالم الاسلامي والدول الصديقة بصورة ما يجري والخطوات التي ستتخذها القيادة لمواجهة صفقة القرن لوضع الجميع امام مسؤولياتهم للاطلاع بها امام السلام والقانون الدولي".وأعرب الهباش عن أمله بأن يجري تحرك عربي إسلامي سواء فردياً أو جماعياً، مشيراً إلى أن ماليزيا أكدت موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، مشددا على أن المطلوب هو تحرك جماعي عبر منظمة التعاون الاسلامي لبلورة موقف موحد من صفقة القرن.