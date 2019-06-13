الطيراوي: حملة من صغار العملاء لتشويه سمعة القيادة الفلسطينية



وقال الطيراوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم: "إن هدف هذه الحملة المسمومة، اغتيال سمعة القيادة؛ لإظهار أن القيادة غير مؤهلة لقيادة الشعب الفلسطيني في أسلوب جديد وخطير لأنهم لا يستطيعون محاصرتها عسكريا".





وأوضح الطيراوي، أن حملات تشويه سمعة القيادة، تأتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة والتي تتبع معظمها لحركة حماس وتقوم بين حين آخر بتشويه سمعة أحد القيادات، وفق تعبيره.





رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء توفيق الطيراوي، أن حملة تستهدف اغتيال سمعة اركان القيادة الفلسطينية تقودها مجموعة من العملاء الصغار، وهم أدوات رخيصة تعمل لدى الجانبين الأمريكي والاسرائيلي.