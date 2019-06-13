شؤون فلسطينية

اشتية يطالب بالضغط على الاحتلال للسماح بتشغيل خدمة الجيل الثالث للاتصالات بغزة

اشتية يطالب بالضغط على الاحتلال للسماح بتشغيل خدمة الجيل الثالث للاتصالات بغزة
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، في مدينة جنيف السويسرية، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، بحضور السفير الفلسطيني في سويسرا إبراهيم خريشي.

وأكد اشتية، لجاو أهمية العمل على نقل المقاسم الفلسطينية الموجودة في الخارج إلى فلسطين وتشغيل البوابة الدولية حسب قرارات الاتحاد الدولي للاتصالات، والعمل على حجز ترددات لفلسطين لخدمة الجيل الخامس بشكل مبكر، والقفز نحوها مباشرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وناقش رئيس الوزراء مع الأمين العام، العراقيل والصعوبات التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي أمام قطاع الاتصالات الفلسطيني، خاصة في ظل التحول الرقمي الكبير الذي يشهده العالم، مطالبا الاتحاد بالضغط على إسرائيل للسماح بتشغيل خدمة الجيل الثالث للاتصالات في قطاع غزة.

وأشار اشتية إلى أن إسرائيل تسيطر على الأرض والهواء بحجج واهية وهي الأمن، وهي تستغل المناطق المسماة "ج" التي تسيطر عليها عسكريا بشكل كامل، لبناء أبراج لشركات الاتصالات الإسرائيلية، للسيطرة بذلك على نحو 35% من السوق الفلسطيني بشكل غير قانوني.

وشدد رئيس الوزراء على أن القضية في فلسطين ليست اقتصادية وإنما سياسية، ولكننا نرحب باي جهد لتقوية الاقتصاد الفلسطيني والبنية التحتية وبناء القدرات.

وطالب من الاتحاد تقديم الدعم الفني لصالح الكلية الجامعية للتدريب المهني التي تعمل الحكومة على انشائها.




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