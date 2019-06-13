إسرائيل تمنع إدخال طرود بريدية لغزة بزعم احتوائها معدات عسكرية

رام الله - دنيا الوطنمنع أمن المعابر الإسرائيلية، اليوم الخميس، إدخال طرود بريدية كانت في طريقها إلى قطاع غزة، بزعم أنها تحتوى على معدات عسكرية.وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أنه ومن خلال تفتيش 220 طرداً بريدياً أمس الأربعاء، كانت تحتوى أجهزة وبضائع طلبت من موقع (أسبرس) و(أمازون)، ضبط 167 طرداً منها تحتوي على وسائل ومعدات عسكرية ثنائية الاستخدام، من قطع غيار وكاميرات وقطع ومكملات أسلحة، وأقنعة وجه عسكرية وأجهزة ليزر ومعدات اتصال وأدوات إلكترونية، على حد زعمها.وأشارت إلى أن أمن المعابر ضبط الطرود ومنع إدخالها إلى قطاع غزة.