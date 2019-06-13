نافذ عزام: التفاهمات تقوم على التزامات متبادلة ووارد أن يصل الوفد المصري خلال أيام

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، أن التواصل مع المسؤولين المصريين مستمر، للضغط على الاحتلال؛ لالزامه بتنفيذ تفاهمات التهدئة.وقال عزام لـ"دنيا الوطن": "إن الجهود المصرية لم تتوقف في الضغط على اسرائيل، حيث أن هناك بعض الاشياء قد تحققت، ولكن هناك أشياء أخرى لا زالت لم تتحقق".وأضاف: "ننتظر الجهود المصرية، ونتصور أن المسؤولين المصريين سيضاعفون من جهودهم لالزام اسرائيل لتنفيذ تعهداتها، والتخفيف من معاناة أبناء شعبنا بشكل عام".وفي السياق، أشار عزام إلى أن تفاهمات التهدئة تقوم على التزامات متبادلة، قائلا: "نحن من جهتنا ملتزمون بما تعهدنا به، ويفترض أن تنفذ اسرائيل التزاماتها، فالإخوة المصريون يبذلون جهداً كبيراً، ونحن نتواصل معهم طوال الوقت".وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، أنه من الوارد أن يصل الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة.