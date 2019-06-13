رام الله: اعتقال شاب بزعم حيازته على سلاح (M16)

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، شابا فلسطينيا، بالقرب بالقرب من قرية رأس كركر غرب رام الله، بزعم حيازته على سلاح من نوع (M16).وأكد موقع (حدشوت كان) الاسرائيلي، إلى أنه جرى اقتياد الشاب الفلسطيني، للتحقيق معه.