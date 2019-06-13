شؤون فلسطينية

رام الله: اعتقال شاب بزعم حيازته على سلاح (M16)

رام الله: اعتقال شاب بزعم حيازته على سلاح (M16)
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، شابا فلسطينيا، بالقرب بالقرب من قرية رأس كركر غرب رام الله، بزعم حيازته على سلاح من نوع (M16).

وأكد موقع (حدشوت كان) الاسرائيلي، إلى أنه جرى اقتياد الشاب الفلسطيني، للتحقيق معه.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 4800 دونم من اراضي جنوب شرق الخليل

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 4800 دونم من اراضي جنوب شرق الخليل

إسرائيل تمنع إدخال طرود بريدية لغزة بزعم احتوائها معدات عسكرية

إسرائيل تمنع إدخال طرود بريدية لغزة بزعم احتوائها معدات عسكرية

نافذ عزام: التفاهمات تقوم على التزامات متبادلة ووارد أن يصل الوفد المصري خلال أيام

نافذ عزام: التفاهمات تقوم على التزامات متبادلة ووارد أن يصل الوفد المصري خلال أيام

تنفيذية المنظمة: نتائج ورشة البحرية لاغية ولن تخلق حقا ولن تُنشئ التزاما

تنفيذية المنظمة: نتائج ورشة البحرية لاغية ولن تخلق حقا ولن تُنشئ التزاما

أبو جيش يبحث مع نظيريه التركي والليبي أوجه التعاون المشترك

أبو جيش يبحث مع نظيريه التركي والليبي أوجه التعاون المشترك

أسير فلسطيني يثير الجدل أثناء اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي.. شاهد ماذا فعل؟

أسير فلسطيني يثير الجدل أثناء اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي.. شاهد ماذا فعل؟

حماس تدعو لإطلاق مبادرة وطنية شاملة لمواجهة سياسة الاحتلال ومحاولته ضم الضفة

حماس تدعو لإطلاق مبادرة وطنية شاملة لمواجهة سياسة الاحتلال ومحاولته ضم الضفة

هيئة مكافحة الفساد تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الأهلية وغير الحكومية

هيئة مكافحة الفساد تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الأهلية وغير الحكومية

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 4800 دونم من اراضي جنوب شرق الخليل

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 4800 دونم من اراضي جنوب شرق الخليل

رام الله: اعتقال شاب بزعم حيازته على سلاح (M16)

رام الله: اعتقال شاب بزعم حيازته على سلاح (M16)

أبو جيش يبحث مع نظيريه التركي والليبي أوجه التعاون المشترك

أبو جيش يبحث مع نظيريه التركي والليبي أوجه التعاون المشترك

هيئة مكافحة الفساد تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الأهلية وغير الحكومية

هيئة مكافحة الفساد تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الأهلية وغير الحكومية

ثلاثة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس قضاةً بالمحكمة الدستورية العليا

ثلاثة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس قضاةً بالمحكمة الدستورية العليا

رسالة من مُعلم في السلطة إلى الرئيس عباس

رسالة من مُعلم في السلطة إلى الرئيس عباس

الهباش: حماية الأقصى من مؤامرات الاحتلال واجب ديني في أعناق جميع المسلمين

الهباش: حماية الأقصى من مؤامرات الاحتلال واجب ديني في أعناق جميع المسلمين

الأحمد يُقلّد صابر مراد ميدالية الشجاعة من وسام الرئيس ياسر عرفات

الأحمد يُقلّد صابر مراد ميدالية الشجاعة من وسام الرئيس ياسر عرفات

منوعات

مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

ميريام فارس ترتدي سروال زوجها.. هل تقلد نجمة &#34;باب الحارة&#34;؟

ميريام فارس ترتدي سروال زوجها.. هل تقلد نجمة "باب الحارة"؟

فنانة خليجية تثير الجدل بسبب رقصها

فنانة خليجية تثير الجدل بسبب رقصها

بعد الزوبعة التي أحدثتها بإعلان طلاقه.. هل فككت ريما نجيم عائلة وائل كفوري؟

بعد الزوبعة التي أحدثتها بإعلان طلاقه.. هل فككت ريما نجيم عائلة وائل كفوري؟

محمد هنيدي يعتذر للنساء بعدما &#34;أهانهن&#34; بسبب جاستين بيبر

محمد هنيدي يعتذر للنساء بعدما "أهانهن" بسبب جاستين بيبر

أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا

أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا

70 حقنة في الرأس.. سالي عبدالسلام تكشف تطورات حالتها الصحية

70 حقنة في الرأس.. سالي عبدالسلام تكشف تطورات حالتها الصحية

رولا يموت توجه رسالة غير متوقعة لشقيقتها هيفاء وهبي

رولا يموت توجه رسالة غير متوقعة لشقيقتها هيفاء وهبي

حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

منتج مسلسل &#34;الهيبة&#34; يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

منتج مسلسل "الهيبة" يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

عربي

إيداع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق &#34;سلال&#34; في السجن

إيداع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق "سلال" في السجن

أول تعليق للجيش الأمريكي على حادثة استهداف ناقلتي نفط بخليج عُمان

أول تعليق للجيش الأمريكي على حادثة استهداف ناقلتي نفط بخليج عُمان

الكشف عن جنسية الناقلتين المُستهدفتين في خليج عُمان

الكشف عن جنسية الناقلتين المُستهدفتين في خليج عُمان

رئيس البرلمان العربي: يجب على المجتمع الدولي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

رئيس البرلمان العربي: يجب على المجتمع الدولي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية