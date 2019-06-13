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الكويت: لم نتلق دعوة لحضور ورشة البحرين الاقتصادية

الكويت: لم نتلق دعوة لحضور ورشة البحرين الاقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
أكد خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي، أن بلاده لم تتلق دعوة للمشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية، المنوي عقدها يومي 25 و26 حزيران/يونيو في العاصم المنامة، والتي دعت لعقدها الإدارة الأمريكية، ضمن التحضير لخطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن".

وفي تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة الروسية لدى الكويت بمناسبة العيد الوطني، قال الجار الله: "من المبكر الحديث عن مشاركة الكويت من عدمها بالورشة"، موضحاً أن الدعوة لم توجه للكويت حتى الآن، بالإضافة إلى احتمال تأجيل المؤتمر بسبب الانتخابات الإسرائيلية واستحقاقات أخرى، بحسب ما جاء على موقع (الخليج أون لاين).

كما أوضح الجار الله أنه عندما يتم توجيه الدعوة إلى الكويت سيكون لكل حادث حديث.

ودعت كل من الولايات المتحدة والبحرين إلى تلك الورشة، لبحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتعتزم إدارة ترامب طرح خطة للسلام في الشرق الأوسط، تُعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن"، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.

وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة، في حين انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية، التي تعقد على مستوى وزراء المالية ورجال الأعمال.

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