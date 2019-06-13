الكويت: لم نتلق دعوة لحضور ورشة البحرين الاقتصادية

ودعت كل من الولايات المتحدة والبحرين إلى تلك الورشة، لبحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.





وتعتزم إدارة ترامب طرح خطة للسلام في الشرق الأوسط، تُعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن"، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.



