أبو جيش يبحث مع نظيريه التركي والليبي أوجه التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع نظيريه وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية زهراء زمرد سلجوق، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهدي الأمين، على هامش مؤتمر العمل الدولي في جنيف، أوجه التعاون المشترك، والاستفادة من التجربة التركية في مجال العمل.وأكد أبو جيش على أهمية الدعم التركي لدولة فلسطين في كافة المجالات، سيما في مجال التدريب المهني والتشغيل، ومنوها لضرورة نقل التجربة التركية في قطاع العمل لدولة فلسطين.وقالت الوزيرة سلجوق إن بلادها مستعدة لتقديم الدعم التركي لفلسطين، مؤكدة أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية، حيث أن هناك عشرات المشاريع التركية مع فلسطين، وهناك ملايين لدعم فلسطين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في دعم المرأة، ومذكرة تفاهم في مجال الحماية الاجتماعية مع وزارة التنمية الاجتماعية، ونسعى حاليا لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال سوق العمل مع الجانب الفلسطيني.وفي لقائه مع وزير العمل والتأهيل الليبي المهدي، تمنى أبو جيش خروج ليبيا من الأزمة الحالية، كما بحث مع الوفد الليبي التعاون المستقبلي المشترك، وتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وبيان المئوية للمنظمة، وأهمية عقد مؤتمر دولي للمانحين لحشد الدعم للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وكذلك بحث فرص إمكانية التشغيل للشباب الفلسطيني في ليبيا.بدوره، قال الوزير الأمين أن ليبيا تدعم القضية الفلسطينية ودولة فلسطين وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أنه تم إصدار منشور في ليبيا بمعاملة الفلسطينيين معاملة الليبيين، ومؤكدا دعم بلاده لبيان المئوية، لافتا إلى حاجة إلى عمال وخبراء فلسطينيين حيث سيتم التواصل مع السفارة الفلسطينية بخصوص ذلك.