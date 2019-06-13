أسير فلسطيني يثير الجدل أثناء اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي.. شاهد ماذا فعل؟



وكانت تحرص عهد أيضاً على الظهور مُتماسكة ثابتة ومُبتسمة أثناء جلسات مُحاكمتها قبل الحكم عليها بالسجن 8 أشهر.



يُذكر، أن يحيي اُعتقل من قرية المزرعة الغربية بمحافظة رام الله في اليوم الـ11 من الشهر الحالي، واعتقل في ذات اليوم محمد العاروري من قرية عارورة شمال غرب رام الله، عقب دهم منزلي ذويهما.



صور آخرى ليحيى أثناء وداعه لعائلته:













يظهر الأسير يحيى قبل اعتقاله مُبتسماً، ووالدته تُحاول الثبات ولو قليلاً أمام الكاميرا، رغم أن عينيها ذابلتان مخضبتان بالدموع التي لم تجف، بينما شقيقته الطفلة لم تتمكن من السيطرة على مشاعرها، وبدت مُنهارة، يُحاول يحيى مواساتها قليلاً من أجل الصورة.صورة لم يُفسرها سوى بعض منشورات النشطاء حين كتبوا: "صورة بتوجع القلب، ‏الجيش اجو يعتقلوا يحيى الليلة، وقف يوخد صورة مع امو، وبسكت باختو الي بتصرخ على الجنود الاحتلال وخايفة وبقلها ولك يا هبلة كلها اكم من يوم اسبوع شهر سنة وبرجع.، لمهم الصورة تطلع حلوة".ولم يكن يحيى الأسير الأول الذي يتحدى الاحتلال بممارساته الوحشية، فقد أثارت قبله عهد التميمي الكثير من الجدل بمحاربتها القوات الإسرائيلية بقوة، فظهرت تصفع جنديين إسرائيليين في فيديو انتشر على نطاق واسع، واعتقلت على إثره قبل إطلاق سراحها العام الماضي.