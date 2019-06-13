شؤون فلسطينية

حماس تدعو لإطلاق مبادرة وطنية شاملة لمواجهة سياسة الاحتلال ومحاولته ضم الضفة

حماس تدعو لإطلاق مبادرة وطنية شاملة لمواجهة سياسة الاحتلال ومحاولته ضم الضفة
حركة حماس - شعار
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة (حماس) اليوم الخميس، بياناً حول المشاريع الاستيطانية، التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال، وشملت مصادرة آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان لها على لسان القيادي، عبد الحكيم حنيني: إن مواصلة الاحتلال لسياسة مصادرة الأراضي، وتكثيف عمليات البناء وتوسيع المستوطنات، يتطلب موقفاً فلسطينياً، شعبياً ورسمياً، لوقف استباحة الأراضي الفلسطينية، التي تقوم بها حكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين، والتي شملت مصادرة آلاف الدونمات شمال رام الله، والإعلان عن مخططات استيطانية جديدة جنوب نابلس، وفي محافظة سلفيت والقدس المحتلة.

وقال حنيني: "إننا اليوم أمام موقف مصيري، ندعو فيه إلى إطلاق مبادرة وطنية شاملة لمواجهة سياسة الاحتلال، ومحاولته ضم الضفة المحتلة، ولم تعد الإدانات والاستنكارات تُجدي نفعاً أمام سياسة الأمر الواقع التي تفرضها حكومة الاحتلال على الأرض".

وقال القيادي في حماس: إن وقف المشروع الاستيطاني في الضفة ومواجهته بالوسائل كافة، يجب أن يكون أولوية فصائلية وشعبية، وإن شعبنا الفلسطيني الذي بقي لسنوات يواجه الجدار الفاصل في نعلين وبلعين، وما زال يواجه في (الخان الأحمر والمغير ورأس كركر وكفر قدوم)، وغيرها من المناطق، قادر على التصدي للمشروع الاستيطاني عبر حراكات شعبية فاعلة، والاعتصام فوق الأراضي المهددة بالمصادرة، وبناء الخيم؛ لتعزيز الصمود فوق تلك الأراضي.

ودان حنيني سياسة العربدة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية في منح الاحتلال الأراضي الفلسطينية، وما أعلنه السفير الأمريكي فريدمان، عن حق "كيان الاحتلال" في ضم أجزاء من الضفة المحتلة؛ بما يُعبر عن الخطوات المستقبلية التي تنوي حكومة الاحتلال القيام بها بغطاء أمريكي، وهذه التصريحات تأتي ضمن سياق تقوم به إدارة ترامب في محاولة تصفية القضية الفلسطينية وشطب إمكان قيام دولة مستقلة.

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