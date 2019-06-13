هيئة مكافحة الفساد تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الأهلية وغير الحكومية

رام الله - دنيا الوطننظمت هيئة مكافحة الفساد، ممثلة برئيسها أحمد براك، اليوم الخميس في رام الله، اجتماعاً مع الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، ممثلة بمديرها التنفيذي معتصم زايد، والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، ممثلة بعضو مجلس إدارتها إيمان عبد الرحمن، بحضور سماح أبو سيدو، مسؤولة وحدة حقوق الإنسان في الهيئة الاستشارية؛ لتطوير المؤسسات غير الحكومية، وعمر منصور، وعلي الخطيب، أعضاء مجلس الإدارة في الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.وأكد براك، على أهمية تعزيز التعاون بين هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات الأهلية، وغير الحكومية، مشدداً على أن أبواب الهيئة مفتوحة أمام الجميع للعمل المشترك، انسجاماً مع رسالتها الهادفة لتضافر الجهود الوطنية لمكافحة الفساد.واستعرض المجتمعون، أوجه التعاون القائمة بين هيئة مكافحة الفساد، والهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية من جهة، وبين هيئة مكافحة الفساد، والهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية من جهة أخرى، خاصة خلال العمل بالاستراتيجيتين الأولى والثانية لمكافحة الفساد.وناقش المجتمعون خطة تعزيز التعاون المستقبلية، حيث أبدت هيئة مكافحة الفساد استعدادها الكامل للتعاون والعمل المشترك، بإعداد وتنفيذ الأولويات الوطنية المقبلة لمكافحة الفساد مع كافة المؤسسات الأهلية والرسمية والخاصة.