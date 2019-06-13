الحية: الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إن الوفد الأمني المصري، المكلف بملف تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، سيصل قطاع غزة الأسبوع المقبل.كما رجّح الحية، أن يصل أيضاً، وفد قطري في ذات الأسبوع للقطاع، مشيراً إلى أنهم لم يحددوا اليوم بالتحديد، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، عبر (تويتر).وحمّل عضو المكتب السياسي لحماس الاحتلال، مسؤولية تداعيات تباطئه وتملصه من التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة وقطر، مشيراً إلى أن الاحتلال يعيش حالة ضغط بسبب انتخاباته المقبلة.وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، هدفين في جنوب ووسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وجاء القصف بعد مزاعم الاحتلال، بإطلاق صاروخ من غزة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.