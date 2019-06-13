ثلاثة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس قضاةً بالمحكمة الدستورية العليا

رام الله - دنيا الوطنأدّى القضاة هاني بولس الناطور، وعدنان سالم أبو وردة، ومحمد عبد الغني العويوي، اليمين القانونية، أمام الرئيس محمود عباس، قضاةً في المحكمة الدستورية العليا.وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس المحكمة الدستورية العليا، محمد الحاج قاسم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عماد سليم، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية، علي مهنا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).