شاهد: "دنيا الوطن" ترصد تَباين آراء طالبات الثانوية العامة حول امتحان الرياضيات





ورصدت "دنيا الوطن" آراء طالبات مدرسة أحمد شوقي الثانوية، وبعض الأهالي، الذين كانوا متواجدين بانتظارهن بعد انتهاء الامتحان.





وتباينت ردود فعل الطالبات حول سهولة وصعوبة الامتحان، ومدى تناسب الوقت مع الأسئلة، حيث أعرب عدد منهن عن رضاهن التام عن الامتحان، فيما أكد عدد من الطالبات، وخاصة القسم الأدبي عن صعوبته.





يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز) بدأت يوم السبت الثامن من حزيران/ يونيو، حيث يتقدم لها أكثر من 76 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس.





ويُعقد يوم السبت المقبل، امتحان الرياضيات "ورقة 2" لطلبة القسم العلمي، بينما سيذهب طلبة القسم الأدبي؛ لتقديم امتحان التاريخ.

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانتقدّم طلبة الثانوية العامة "الإنجاز" اليوم الخميس، لامتحان الرياضيات، للقسمين الأدبي والعلمي، ضمن العام الدراسي 2018- 2019.