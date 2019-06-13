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برهوم: استمرار الاحتلال بحماقاته لن يزيد الأمور الا تعقيداً وتصعيداً

برهوم: استمرار الاحتلال بحماقاته لن يزيد الأمور الا تعقيداً وتصعيداً
رام الله - دنيا الوطن 
قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس): "على الاحتلال الاسرائيلي، التوقف عن استمرار ارتكاب مثل هذه الحماقات، وقراراته الخرقاء بحق غزة وأهلها".  

تصريح برهوم جاءت في تغريدة له على موقع (تويتر)، تعقيبا على قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، لهدفين في قطاع غزة.  

وأضاف برهوم: "إن استمرارها لن يزيد الأمور إلا تعقيدا وتصعيدا وتوترا"، محملا الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية وتداعيات التصعيد على قطاع غزة، وتلكؤه بتنفيذ تفاهمات إنهاء معاناة سكانها.

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