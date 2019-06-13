شؤون فلسطينية

الزهار: رفض السلطة الفلسطينية لـ"صفقة القرن" مقبول ولكن لا أحد يعلم ما يجري بالخفاء

الزهار: رفض السلطة الفلسطينية لـ"صفقة القرن" مقبول ولكن لا أحد يعلم ما يجري بالخفاء
رام الله - دنيا الوطن
شدد الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، على ضرورة تفعيل المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة علماء المسلمين، أن يقولوا كلمة الدين في الذين يوافقون على (صفقة القرن).

وقال الزهار في تصريحات صحفية له اليوم الخميس: "لابد من مواجهة الخطط الإسرائيلية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، عبر العديد من الأساليب، من خلال تفعيل التجمعات الجماهيرية في القدس وبقية المقدسات، والعمل على قطع الطرق التي تربط الضفة بالمستوطنات، والاعلان عن تقدير مواقف الدول الإسلامية، وحثها على رفض الصفقة".

وفي السياق، أضاف الزهار: "إن دور السلطة الفلسطينية في صفقة القرن مقبول لدى العديد من الجهات حتى الآن، فهي رفضت في الظاهر، ولا أحد يعلم ما يجري في الخفاء مع حلفائها".

وتابع بقوله: "إن السلطة تعرف أن الموافقة على الصفقة، تعني انتهاء الدولة التي لازالوا يحلمون بها، وقبولهم للصفقة، يعني خيانتهم لتضحيات الفلسطينيين".

وفيما يتعلق بتصريحات السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال، ديفيد فريدمان، أكد عضو المكتب السياسي لحماس، أنها جاءت دعماً لليمين الإسرائيلي، بسبب فشل تطبيق (صفقة القرن) دولياً، لأنها تناقض القرارات الدولية الصادرة سابقاً، ولأن الدول لم تتعاطَ مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية.

واستبعد الزهار، أن يتخذ ترامب، المزيد من الخطوات، فقد أوقف كافة الإجراءات، لأن الإشكاليات في الإدارة الأمريكية كبيرة، بين مجموعة ترامب مثل كوشنر، الذي لا يعرف شيئًا عن دور الدين، وخاصة الإسلام في السياسة، وبين أصحاب الخبرة مثل العاملين في الخارجية، وأصحاب الدراسات الاستراتيجية.

أخبار ذات صلة

تنفيذية المنظمة: نتائج ورشة البحرية لاغية ولن تخلق حقا ولن تُنشئ التزاما

تنفيذية المنظمة: نتائج ورشة البحرية لاغية ولن تخلق حقا ولن تُنشئ التزاما

أبو جيش يبحث مع نظيريه التركي والليبي أوجه التعاون المشترك

أبو جيش يبحث مع نظيريه التركي والليبي أوجه التعاون المشترك

أسير فلسطيني يثير الجدل أثناء اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي.. شاهد ماذا فعل؟

أسير فلسطيني يثير الجدل أثناء اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي.. شاهد ماذا فعل؟

حماس تدعو لإطلاق مبادرة وطنية شاملة لمواجهة سياسة الاحتلال ومحاولته ضم الضفة

حماس تدعو لإطلاق مبادرة وطنية شاملة لمواجهة سياسة الاحتلال ومحاولته ضم الضفة

هيئة مكافحة الفساد تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الأهلية وغير الحكومية

هيئة مكافحة الفساد تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الأهلية وغير الحكومية

الحية: الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة الأسبوع المقبل

الحية: الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة الأسبوع المقبل

ثلاثة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس قضاةً بالمحكمة الدستورية العليا

ثلاثة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس قضاةً بالمحكمة الدستورية العليا

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد تَباين آراء طالبات الثانوية العامة حول امتحان الرياضيات

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد تَباين آراء طالبات الثانوية العامة حول امتحان الرياضيات

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

أبو جيش يبحث مع نظيريه التركي والليبي أوجه التعاون المشترك

أبو جيش يبحث مع نظيريه التركي والليبي أوجه التعاون المشترك

هيئة مكافحة الفساد تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الأهلية وغير الحكومية

هيئة مكافحة الفساد تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الأهلية وغير الحكومية

ثلاثة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس قضاةً بالمحكمة الدستورية العليا

ثلاثة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس قضاةً بالمحكمة الدستورية العليا

رسالة من مُعلم في السلطة إلى الرئيس عباس

رسالة من مُعلم في السلطة إلى الرئيس عباس

الهباش: حماية الأقصى من مؤامرات الاحتلال واجب ديني في أعناق جميع المسلمين

الهباش: حماية الأقصى من مؤامرات الاحتلال واجب ديني في أعناق جميع المسلمين

الأحمد يُقلّد صابر مراد ميدالية الشجاعة من وسام الرئيس ياسر عرفات

الأحمد يُقلّد صابر مراد ميدالية الشجاعة من وسام الرئيس ياسر عرفات

الجبهة الديمقراطية تدعو الدول العربية والإسلامية لمقاطعة مؤتمر البحرين

الجبهة الديمقراطية تدعو الدول العربية والإسلامية لمقاطعة مؤتمر البحرين

تالا تعيش بـ&#34;رُبع&#34; كلية فقط وتحتاج لأدوية وطعام خاص.. مناشدة لمحمد عياش

تالا تعيش بـ"رُبع" كلية فقط وتحتاج لأدوية وطعام خاص.. مناشدة لمحمد عياش

منوعات

مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

ميريام فارس ترتدي سروال زوجها.. هل تقلد نجمة &#34;باب الحارة&#34;؟

ميريام فارس ترتدي سروال زوجها.. هل تقلد نجمة "باب الحارة"؟

فنانة خليجية تثير الجدل بسبب رقصها

فنانة خليجية تثير الجدل بسبب رقصها

بعد الزوبعة التي أحدثتها بإعلان طلاقه.. هل فككت ريما نجيم عائلة وائل كفوري؟

بعد الزوبعة التي أحدثتها بإعلان طلاقه.. هل فككت ريما نجيم عائلة وائل كفوري؟

محمد هنيدي يعتذر للنساء بعدما &#34;أهانهن&#34; بسبب جاستين بيبر

محمد هنيدي يعتذر للنساء بعدما "أهانهن" بسبب جاستين بيبر

أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا

أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا

70 حقنة في الرأس.. سالي عبدالسلام تكشف تطورات حالتها الصحية

70 حقنة في الرأس.. سالي عبدالسلام تكشف تطورات حالتها الصحية

رولا يموت توجه رسالة غير متوقعة لشقيقتها هيفاء وهبي

رولا يموت توجه رسالة غير متوقعة لشقيقتها هيفاء وهبي

حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

منتج مسلسل &#34;الهيبة&#34; يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

منتج مسلسل "الهيبة" يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

عربي

إيداع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق &#34;سلال&#34; في السجن

إيداع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق "سلال" في السجن

رئيس البرلمان العربي: يجب على المجتمع الدولي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

رئيس البرلمان العربي: يجب على المجتمع الدولي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

فرنسا تُحاكم ابنة الملك سلمان

فرنسا تُحاكم ابنة الملك سلمان

الوسيط الأميركي يبحث في بيروت ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الوسيط الأميركي يبحث في بيروت ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل