إيداع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق "سلال" في السجن

رام الله - دنيا الوطنأمرت المحكمة العليا بالعاصمة الجزائر، اليوم الخميس، بإيداع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق عبد المالك سلال، الحبس المؤقت.ووفق قناة (روسيا اليوم)، فقد مثل عبد المالك سلال، اليوم أمام قاضي التحقيق بتهمة التورط في قضايا فساد، فيما قال موقع صحيفة (النهار) أن سلال متهم بقضايا ثقيلة تتعلق بـ "منح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال، وسوء استغلال الوظيفة"، إلى جانب تهم أخرى.وكان قاضي التحقيق، أودع يوم أمس، رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الحبس الاحتياطي في سجن الحراش، وأمر بوضع وزير النقل، عبد الغني زعلان، تحت الرقابة القضائية، عقب الاستماع لأقوالهما.وقالت صحيفة (الشروق) الجزائرية: إن سبعة وزراء آخرين سيمثلون اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق في المحكمة العليا، وهم: وزير النقل الأسبق، عمار تو، وبوجمعة طلعي، وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، وكريم جودي، وزير المالية السابق، وعمارة بن يونس، وزير التجارة الأسبق، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، وعمار غول، وزير النقل، ووزير الأشغال العمومية الأسبق.