الأحمد يُقلّد صابر مراد ميدالية الشجاعة من وسام الرئيس ياسر عرفات

من جهته، شكر ناصر مراد، والد الشاب صابر، الرئيس محمود عباس، على كل ما قدمه لولده، مؤكداً اعتزازه بقضيته وفلسطينيته، وتاريخه النضالي على طريق تحرير فلسطين.



رام الله - دنيا الوطننيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قلد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أمس الأربعاء، الشاب الفلسطيني صابر مراد، ميدالية الشجاعة من وسام الرئيس ياسر عرفات.حضر التكريم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، سمير الرفاعي، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات، وعائلة الشاب مراد.ونقل الأحمد تحيات واعتزاز الرئيس محمود عباس وشعبنا الفلسطيني بالعمل البطولي، الذي قام به مراد، مؤكداً أن ثقافة محاربة الإرهاب متأصلة في وعي ونضال شعبنا الفلسطيني.وقال الأحمد: "الرسالة التي قمت بها، أعطت صورة عن حقيقة الشعب الفلسطيني، وأمتنا العربية، وأن ثقافتنا هي ثقافة محبة وسلام، وضد الإرهاب من أي مصدر كان، وضد أي جهة كانت، فنحن نناضل من أجل حريتنا واستقلالنا".وتمنى الأحمد الشفاء العاجل لمراد، مشيداً بتاريخ والده النضالي والوطني في صفوف حركة فتح، وتربيته لأبنائه على الثقافة الوطنية الفلسطينية.وأكد الأحمد، متابعة وحرص الرئيس على الوضع الصحي للشاب مراد، حيث أصدر تعليماته بمتابعة علاجه، وتبين أنه بحاجة إلى استكمال الفحوصات اللازمة، وتكليف السفير دبور بمتابعة وضعه حتى الشفاء الكامل.بدوره، أعرب صابر، عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس محمود عباس، مؤكداً اعتزازه بما قام به لأنه يعبر عن ثقافة شعبنا.