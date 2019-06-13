تالا تعيش بـ"رُبع" كلية فقط وتحتاج لأدوية وطعام خاص.. مناشدة لمحمد عياش

وجهت الطفلة تالا رشدي السوافيري (8 سنوات) مناشدة إلى رجل الأعمال الفلسطيني محمد عياش بمساعدتها.





حيث خُلقت تالا بُربع كلية فقط ، ما أدى إلى وجود فشل كلوي مُزمن لديها ناتج - كما كُتب في التقرير الطبي - عن عدم تكوين الكلية اليسرى، وفشل عمل الكلية اليُمنى من الدرجة الرابعة.



وتحتاج تالا - وهي يتيمة الأب - إلى طعام خاص وعلاج مُكلف بسبب وضعها الخاص.



ويرفض الأطباء في غزة عمل تحويلة علاج بالخارج لتالا، بحجة أنه لا يُوجد مُتبرع بالكلى لتخرج لزراعتها.



للتواصل / 0595195010



رام الله - دنيا الوطن