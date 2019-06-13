واشنطن: ألغام إيرانية استخدمت على الأرجح للهجوم على سفن قبالة الإمارات





ليس هناك صلة مباشرة، فلا تحمل أي من السفن علم الولايات المتحدة، لكن الأخيرة تنظر للحادث على أنه جزء من حملة واسعة تستهدفها وحلفاءها.



وقال بولتون: إن قوى مدعومة من إيران شنت هجوماً بطائرة بدون طيار على محطتين لضخ النفط في السعودية يوم 14 مايو/أيار، وأطلقت صاروخاً على المنطقة المجاورة للسفارة الأمريكية في بغداد يوم 19 أيار/ مايو، وكشف النقاب عن محاولة فاشلة لشن هجوم على ميناء ينبع في السعودية، وتنفي إيران ضلوعها في الهجمات.



ماذا وراء تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة؟





بدأ التوتر بالتصاعد في بداية أيار/ مايو، حين ألغت الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات، التي تتمتع بها دول ما زالت تقيم علاقات تجارية مع إيران، بهدف وقف صادرات النفط الإيراني، في محاولة لحرمان حكومة إيران من مصادر دخلها.



وكان ترامب أعاد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران قبل عام بعد انسحابه من اتفاقية نووية مهمة، وقعت معها عام 2015.



وأعلنت إيران مؤخراً أنها سوف تُعلق بعض التزاماتها بموجب الاتفاقية المذكورة.



كشف النقاب عن تفاصيل قليلة حول الحادث المذكور، لكنه وقع بحدود 12 مايو/ أيار، ضمن المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة شرق إمارة الفجيرة.وقالت الإمارات: إن أربع سفن قد استهدفت في "عملية التخريب".مصدر الصورة ولم يكن هناك ضحايا، لكن السعودية قالت: "إن اثنتين من سفنها أصيبت بأضرار"، كما تضررت ناقلة مسجلة في النرويج ورابعة تحمل علم دولة الإمارات، ولم تتهم دولة الإمارات بشكل علني أي طرف محدد.ما صلة الحادث بالعلاقات الأمريكية الإيرانية ؟