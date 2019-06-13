دولي

تسع معلومات مهمة عن مضيق"هرمز" الذي يمر عبره ثلث إمدادات النفط بالعالم

تسع معلومات مهمة عن مضيق"هرمز" الذي يمر عبره ثلث إمدادات النفط بالعالم
مضيق هرمز
رام الله - دنيا الوطن
كلما توترت العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولاحت نذر المواجهة بينهما، تُعلن إيران أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره ثلث امدادات العالم، لن يكون آمناً إذا تعرضت لهجوم، وأنها قادرة على إغلاقه متى شاءت.

وتحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في الخليج، من أجل ضمان انسياب الإمدادات النفطية بشكل طبيعي، وفق (بي بي سي) عربي.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن هذا المضيق:

- يقع المضيق في جنوب الخليج، ويفصله عن مياه خليج عمان وبحر العرب، ويحده من الشمال إيران، ومن الجنوب سلطنة عمان.

- يحمل المضيق اسم جزيرة هرمز، التي تقع في مدخله، وكانت في القرن السادس عشر مملكة، تخضع لحكم أسرة عربية من عمان، ونجح البرتغاليون في احتلالها عام 1515، وفي عام 1632 استطاعت القوات البريطانية والفارسية المشتركة، طرد البرتغاليين منها، وهي تتبع لإيران منذ ذلك الوقت.

- كما يوجد أيضاً في مدخل المضيق عدة جزر أخرى هي جزر قشم ولاراك الإيرانية، وجزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، وهي محل نزاع بين إيران والإمارات.

- حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط يمر عبر مضيق هرمز.

- يبلغ عرض المضيق 50 كيلومتراً، وعمق المياه فيه 60 متراً.

- عرض ممري الدخول والخروج فيه 10.5 كيلومتر، ويستوعب من 20 إلى 30 ناقلة نفط يومياً، والسعودية تصدر 88% من إنتاجها النفطي عبر هذا المضيق، والعراق 98%، والإمارات 99%، وكل نفط إيران والكويت وقطر، واليابان أكبر مستورد للنفط عبر مضيق هرمز.

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