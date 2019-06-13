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شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع السنوي السادس عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية

الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع السنوي السادس عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، صباح اليوم الخميس، بمقره الرئيسي بمدينة رام الله، الاجتماع السنوي السادس عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز.

وترأس الاجتماع، علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، وبمشاركة الوكلاء المساعدين، وعدد من المدراء العامين في الجهاز، عن الجانب الفلسطيني، بينما حضر عن جانب الممولين الرئيسيين السيدة نينا شيدرب، مديرة التعاون في الممثلية النرويجية، والسيدة آن كرستين جونسون، والسيد عماد عبد الله من الممثلية النرويجية لدى دولة فلسطين.

ورحبت عوض بالحضور، وقدمت نبذة عن طبيعة وتطور عمل الإحصاء الفلسطيني خلال الفترة السابقة، حيث تناول الاجتماع اعتماد تقرير تقدم العمل الفني والمالي لبرنامج عمل الجهاز للعام 2018، وكذلك نقاش واعتماد تقرير تدقيق حسابات الجهاز للعام 2018، إضافةً إلى مناقشة واعتماد خطة وموازنة برنامج الجهاز المحدثة للعام 2019.

كما تم استعراض الأنشطة والمشاريع التي يخطط الجهاز لتنفيذها وأهمها قيام الجهاز باستكمال تنفيذ النشر والتحليل لنتائج مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، وكذلك التحضيرات الخاصة بالتعداد الزراعي 2020 وفقاً للخطة الموضوعة.

وأثنى الحضور على إنجازات الإحصاء الفلسطيني، وتميزه في إدارة برامجه ومشاريعه من الناحية الإدارية والفنية في ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها خلال الفترة السابقة.

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