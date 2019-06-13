عاجل

  • الحية: الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة الأسبوع المقبل

مباشر | مشاهد جديدة من استهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان

شؤون فلسطينية

حمد: المجتمع الفلسطيني صاحب تجربة وأيقونة يُحتذى بها

حمد: المجتمع الفلسطيني صاحب تجربة وأيقونة يُحتذى بها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، أن المجتمع الفلسطيني يعد أيقونة يحتذى بها بالمنطقة والعالم، من حيث أنه سطر أجمل وأرقى نماذج العيش المشترك والتآخي والتكافل المجتمعي، ونبذ كافة أشكال التطرف وازدراء الأديان.

جاء ذلك، خلال الكلمة التي ألقتها حمد، اليوم في مؤتمر المساواة بين الجنسين من منظور ديني، والذي نُظم من الكنيسة الانجيلية اللوثرية  في الأردن والأراضي المقدسة، لمناقشة قضية العدالة بين الجنسين من وجهة نظر مسيحية وإسلامية، وتسليط الضوء على تجربة الكنيسة الانجيلية اللوثرية في قانون الأسرة.

وأضافت حمد، بأن أهداف المؤتمر تتناغم وأهداف ورؤية وزارة شؤون المرأة واستراتيجياتها وخططها، فعلى سبيل المثال، الاستراتيجية القطاعية لتعزيز المساواة ما بين الجنسين 2017-2022 وتطوير خطة لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (SDG)".

وأثنت حمد على عمل اللجنة العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، والتي شاركت وبدور فعّال بنقاش التقرير الوطني لدولة فلسطين أمام لجنة (سيداو) بجنيف، وتشارك أيضاً بعدد من اللجان المنبثقة عن الوزارة؛ لعكس توجهات وتعاليم الديانة المسيحية بآليات عمل الوزارة.

واختتمت حمد كلمتها بأن الوزارة لن تتوانى بتقديم أي دعم للحركة، ومناقشة أهم مخرجات اللجنة، وطرحها ضمن المناقشات النهائية والمتعلقة بتطوير رزمة من القوانين لصون الأسرة ألا وهو قانون حماية الأسرة من العنف وقانون رادع للعقوبات وقانون عصري للأحوال الشخصية، والأخذ بعين الاعتبار أي توصيات لتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والمحافظة على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

أخبار ذات صلة

برهوم: استمرار الاحتلال بحماقاته لن يزيد الأمور الا تعقيداً وتصعيداً

برهوم: استمرار الاحتلال بحماقاته لن يزيد الأمور الا تعقيداً وتصعيداً

رسالة من مُعلم في السلطة إلى الرئيس عباس

رسالة من مُعلم في السلطة إلى الرئيس عباس

هايلي: أبو مازن لا يُريد العودة لطاولة المفاوضات والعرب يَضرون به

هايلي: أبو مازن لا يُريد العودة لطاولة المفاوضات والعرب يَضرون به

الهباش: حماية الأقصى من مؤامرات الاحتلال واجب ديني في أعناق جميع المسلمين

الهباش: حماية الأقصى من مؤامرات الاحتلال واجب ديني في أعناق جميع المسلمين

الأحمد يُقلّد صابر مراد ميدالية الشجاعة من وسام الرئيس ياسر عرفات

الأحمد يُقلّد صابر مراد ميدالية الشجاعة من وسام الرئيس ياسر عرفات

الجبهة الديمقراطية تدعو الدول العربية والإسلامية لمقاطعة مؤتمر البحرين

الجبهة الديمقراطية تدعو الدول العربية والإسلامية لمقاطعة مؤتمر البحرين

تالا تعيش بـ&#34;رُبع&#34; كلية فقط وتحتاج لأدوية وطعام خاص.. مناشدة لمحمد عياش

تالا تعيش بـ"رُبع" كلية فقط وتحتاج لأدوية وطعام خاص.. مناشدة لمحمد عياش

تالا تعيش بـ&#34;رُبع&#34; كلية فقط والأطباء يرفضون تحويلها إلى الخارج.. نداء استغاثة إلى الرئيس

تالا تعيش بـ"رُبع" كلية فقط والأطباء يرفضون تحويلها إلى الخارج.. نداء استغاثة إلى الرئيس

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

رسالة من مُعلم في السلطة إلى الرئيس عباس

رسالة من مُعلم في السلطة إلى الرئيس عباس

الهباش: حماية الأقصى من مؤامرات الاحتلال واجب ديني في أعناق جميع المسلمين

الهباش: حماية الأقصى من مؤامرات الاحتلال واجب ديني في أعناق جميع المسلمين

الأحمد يُقلّد صابر مراد ميدالية الشجاعة من وسام الرئيس ياسر عرفات

الأحمد يُقلّد صابر مراد ميدالية الشجاعة من وسام الرئيس ياسر عرفات

الجبهة الديمقراطية تدعو الدول العربية والإسلامية لمقاطعة مؤتمر البحرين

الجبهة الديمقراطية تدعو الدول العربية والإسلامية لمقاطعة مؤتمر البحرين

تالا تعيش بـ&#34;رُبع&#34; كلية فقط وتحتاج لأدوية وطعام خاص.. مناشدة لمحمد عياش

تالا تعيش بـ"رُبع" كلية فقط وتحتاج لأدوية وطعام خاص.. مناشدة لمحمد عياش

الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع السنوي السادس عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية

الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع السنوي السادس عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية

حمد: المجتمع الفلسطيني صاحب تجربة وأيقونة يُحتذى بها

حمد: المجتمع الفلسطيني صاحب تجربة وأيقونة يُحتذى بها

مجلس الإفتاء الأعلى: نهيب بالعرب والمسلمين بأن ينتصروا لفلسطين وشعبها ومقدساتها

مجلس الإفتاء الأعلى: نهيب بالعرب والمسلمين بأن ينتصروا لفلسطين وشعبها ومقدساتها

منوعات

مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

ميريام فارس ترتدي سروال زوجها.. هل تقلد نجمة &#34;باب الحارة&#34;؟

ميريام فارس ترتدي سروال زوجها.. هل تقلد نجمة "باب الحارة"؟

فنانة خليجية تثير الجدل بسبب رقصها

فنانة خليجية تثير الجدل بسبب رقصها

بعد الزوبعة التي أحدثتها بإعلان طلاقه.. هل فككت ريما نجيم عائلة وائل كفوري؟

بعد الزوبعة التي أحدثتها بإعلان طلاقه.. هل فككت ريما نجيم عائلة وائل كفوري؟

محمد هنيدي يعتذر للنساء بعدما &#34;أهانهن&#34; بسبب جاستين بيبر

محمد هنيدي يعتذر للنساء بعدما "أهانهن" بسبب جاستين بيبر

أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا

أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا

70 حقنة في الرأس.. سالي عبدالسلام تكشف تطورات حالتها الصحية

70 حقنة في الرأس.. سالي عبدالسلام تكشف تطورات حالتها الصحية

رولا يموت توجه رسالة غير متوقعة لشقيقتها هيفاء وهبي

رولا يموت توجه رسالة غير متوقعة لشقيقتها هيفاء وهبي

حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

منتج مسلسل &#34;الهيبة&#34; يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

منتج مسلسل "الهيبة" يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

عربي

إيداع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق &#34;سلال&#34; في السجن

إيداع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق "سلال" في السجن

رئيس البرلمان العربي: يجب على المجتمع الدولي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

رئيس البرلمان العربي: يجب على المجتمع الدولي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

فرنسا تُحاكم ابنة الملك سلمان

فرنسا تُحاكم ابنة الملك سلمان

الوسيط الأميركي يبحث في بيروت ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الوسيط الأميركي يبحث في بيروت ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل