شؤون فلسطينية

وزارة التربية تبحث تحضيرات إطلاق برنامج "ستيم فلسطين"

وزارة التربية تبحث تحضيرات إطلاق برنامج "ستيم فلسطين"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة التربية والتعليم، اليوم، ورشة عمل لبحث تحضيرات إطلاق برنامج "ستيم فلسطين".

جاء ذلك، بحضور وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات الشريكة والجامعات ومديريات التربية والتعليم.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني أهمية الشراكة بين الوزارة والجامعات، نظراً للعلاقة بين المدخلات والمخرجات، والتعاون في إطار مأسسة تعزيز تعليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، معرباً عن أمله في أن يكون "ستيم فلسطين" نموذجاً متفرداً، والتطبيق لتأصيل البحث العلمي والشراكة المجتمعية والاهتمام بالعلوم.

وأشاد الوزير بتجاوب الجامعات وتعاونها وتفاعلها مع توجه الوزارة، نحو هذا البرنامج النوعي، متطلعاً لاستدامة البرنامج نظراً لشموليته، ولما يحتويه من أفكار تلبي احتياجات المجتمع.

بدوره، أوضح صالح، أن الورشة تهدف إلى الانتقال من حيز التخطيط إلى التنفيذ، مؤكداً أن الأيام الاستكشافية الصيفية التي تعقدها الوزارة توفر فضاءً للإبداع، معرباً عن ثقته بأن شمولية المحاور في هذا البرنامج، ستتيح وجود مخرجات نوعية.

وخلال الورشة، استعرض ممثلو الجامعات محاور البرنامج الذي أعدته كل جامعة، متضمناً جوانب تتيح المجال للاستكشاف والتفكير الناقد، وزيارة متاحف العلوم والرياضيات، وتصميم الروبوت والطاقة المتجددة، والبحث العلمي، والمسرح، والفنون، والفلك، والوسائط المتعددة.

يذكر، أن البرنامج سيشهد مشاركة قرابة 3500 طالب/ة موزعين على 11 جامعة، وينخرط فيه أساتذة، وطلبة جامعات ومشرفون تربويون.

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