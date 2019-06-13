شؤون فلسطينية

مجدلاني: ورشة المنامة الاقتصادية تَفْقِد أي بُعد دولي

مجدلاني: ورشة المنامة الاقتصادية تَفْقِد أي بُعد دولي
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، بالبيان الروسي- الصيني المشترك، والذي طالب بتفادي أية خطوات تقوض حل الدولتين في الشرق الأوسط، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يؤكد على التمسك بالقانون والشرعية الدولية.

وأضاف مجدلاني، خلال لقائه اليوم الخميس، بمكتبه بمدينة رام الله، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواة واي، أن مقاطعة روسيا والصين والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لورشة المنامة الاقتصادية، التي دعت لها إدارة ترامب، ومقاطعة دولة فلسطين أيضاً، يفقد هذه الورشة أي بُعد دولي.

وتابع مجدلاني: "ما زالت ادارة ترامب تقدم الأوراق لنتنياهو لمساعدته في الانتخابات، أن ورشة البحرين بمثابة ورقة انتخابية، وفي إطار الدعم الأمريكي والشراكة مع الاحتلال لمزيد من الحصار المالي والسياسي للشعب والقيادة الفلسطينية.

وأكد مجدلاني للسفير الصيني على الرفض الفلسطيني للحرب الاقتصادية الأمريكية على جمهورية الصين الشعبية، مشيراً إلى أن النظام الدولي، يشهد تغييرات عديدة.

إلى ذلك، بحث مجدلاني مع السفير الصيني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجبهة والحزب الشيوعي الصيني، وتبادل الزيارات الحزبية.

أخبار ذات صلة

مجلس الإفتاء الأعلى: نهيب بالعرب والمسلمين بأن ينتصروا لفلسطين وشعبها ومقدساتها

مجلس الإفتاء الأعلى: نهيب بالعرب والمسلمين بأن ينتصروا لفلسطين وشعبها ومقدساتها

وزارة التربية تبحث تحضيرات إطلاق برنامج &#34;ستيم فلسطين&#34;

وزارة التربية تبحث تحضيرات إطلاق برنامج "ستيم فلسطين"

نائب محافظ القدس: الاحتلال يُجري عمليات تطهير عرقي بالمدينة المقدسة

نائب محافظ القدس: الاحتلال يُجري عمليات تطهير عرقي بالمدينة المقدسة

وزير الحكم المحلي يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في المحافظات الحنوبية

وزير الحكم المحلي يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في المحافظات الحنوبية

50 أسيرًا فلسطينيًا يبدأون باضراب عن الطعام الأسبوع المقبل

50 أسيرًا فلسطينيًا يبدأون باضراب عن الطعام الأسبوع المقبل

الخارجية والمغتربين: تصعيد الهجمة الاستعمارية التوسعية يُكذّب المزاعم الأمريكية بشأن السلام

الخارجية والمغتربين: تصعيد الهجمة الاستعمارية التوسعية يُكذّب المزاعم الأمريكية بشأن السلام

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً في مناطق الضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً في مناطق الضفة والقدس

الاتفاق على تفعيل التعاون الثنائي بين دولة فلسطين ولوكسمبورغ

الاتفاق على تفعيل التعاون الثنائي بين دولة فلسطين ولوكسمبورغ

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

مجلس الإفتاء الأعلى: نهيب بالعرب والمسلمين بأن ينتصروا لفلسطين وشعبها ومقدساتها

مجلس الإفتاء الأعلى: نهيب بالعرب والمسلمين بأن ينتصروا لفلسطين وشعبها ومقدساتها

وزارة التربية تبحث تحضيرات إطلاق برنامج &#34;ستيم فلسطين&#34;

وزارة التربية تبحث تحضيرات إطلاق برنامج "ستيم فلسطين"

مجدلاني: ورشة المنامة الاقتصادية تَفْقِد أي بُعد دولي

مجدلاني: ورشة المنامة الاقتصادية تَفْقِد أي بُعد دولي

نائب محافظ القدس: الاحتلال يُجري عمليات تطهير عرقي بالمدينة المقدسة

نائب محافظ القدس: الاحتلال يُجري عمليات تطهير عرقي بالمدينة المقدسة

وزير الحكم المحلي يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في المحافظات الحنوبية

وزير الحكم المحلي يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في المحافظات الحنوبية

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً في مناطق الضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً في مناطق الضفة والقدس

الاتفاق على تفعيل التعاون الثنائي بين دولة فلسطين ولوكسمبورغ

الاتفاق على تفعيل التعاون الثنائي بين دولة فلسطين ولوكسمبورغ

القوى الوطنية: الفعاليات الفلسطينية المُنددة بصفقة القرن ومؤتمر البحرين تبدأ غداً

القوى الوطنية: الفعاليات الفلسطينية المُنددة بصفقة القرن ومؤتمر البحرين تبدأ غداً

منوعات

مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

ميريام فارس ترتدي سروال زوجها.. هل تقلد نجمة &#34;باب الحارة&#34;؟

ميريام فارس ترتدي سروال زوجها.. هل تقلد نجمة "باب الحارة"؟

فنانة خليجية تثير الجدل بسبب رقصها

فنانة خليجية تثير الجدل بسبب رقصها

بعد الزوبعة التي أحدثتها بإعلان طلاقه.. هل فككت ريما نجيم عائلة وائل كفوري؟

بعد الزوبعة التي أحدثتها بإعلان طلاقه.. هل فككت ريما نجيم عائلة وائل كفوري؟

محمد هنيدي يعتذر للنساء بعدما &#34;أهانهن&#34; بسبب جاستين بيبر

محمد هنيدي يعتذر للنساء بعدما "أهانهن" بسبب جاستين بيبر

أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا

أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا

70 حقنة في الرأس.. سالي عبدالسلام تكشف تطورات حالتها الصحية

70 حقنة في الرأس.. سالي عبدالسلام تكشف تطورات حالتها الصحية

رولا يموت توجه رسالة غير متوقعة لشقيقتها هيفاء وهبي

رولا يموت توجه رسالة غير متوقعة لشقيقتها هيفاء وهبي

حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

منتج مسلسل &#34;الهيبة&#34; يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

منتج مسلسل "الهيبة" يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

عربي

رئيس البرلمان العربي: يجب على المجتمع الدولي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

رئيس البرلمان العربي: يجب على المجتمع الدولي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

فرنسا تُحاكم ابنة الملك سلمان

فرنسا تُحاكم ابنة الملك سلمان

الوسيط الأميركي يبحث في بيروت ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الوسيط الأميركي يبحث في بيروت ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل