مجدلاني: ورشة المنامة الاقتصادية تَفْقِد أي بُعد دولي





وأضاف مجدلاني، خلال لقائه اليوم الخميس، بمكتبه بمدينة رام الله، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواة واي، أن مقاطعة روسيا والصين والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لورشة المنامة الاقتصادية، التي دعت لها إدارة ترامب، ومقاطعة دولة فلسطين أيضاً، يفقد هذه الورشة أي بُعد دولي.





وتابع مجدلاني: "ما زالت ادارة ترامب تقدم الأوراق لنتنياهو لمساعدته في الانتخابات، أن ورشة البحرين بمثابة ورقة انتخابية، وفي إطار الدعم الأمريكي والشراكة مع الاحتلال لمزيد من الحصار المالي والسياسي للشعب والقيادة الفلسطينية.





وأكد مجدلاني للسفير الصيني على الرفض الفلسطيني للحرب الاقتصادية الأمريكية على جمهورية الصين الشعبية، مشيراً إلى أن النظام الدولي، يشهد تغييرات عديدة.





إلى ذلك، بحث مجدلاني مع السفير الصيني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجبهة والحزب الشيوعي الصيني، وتبادل الزيارات الحزبية.

رام الله - دنيا الوطنأشاد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، بالبيان الروسي- الصيني المشترك، والذي طالب بتفادي أية خطوات تقوض حل الدولتين في الشرق الأوسط، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يؤكد على التمسك بالقانون والشرعية الدولية.