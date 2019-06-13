نائب محافظ القدس: الاحتلال يُجري عمليات تطهير عرقي بالمدينة المقدسة

رام الله - دنيا الوطنقال نائب محافظ القدس، عبد الله صيام: إن تصعيد الاحتلال لعمليات الهدم في المدينة المقدسة، جزء من معركة التطهير العرقي لإحداث خلل جغرافي وديمغرافي وأسرلة وتهويد للمدينة على عدة أصعدة.وأشار صيام في حديث إذاعي، إلى أن عمليات الهدم تركزت مؤخراً في قلنديا، وجبل المكبر، وشعفاط، موضحاً أن الاحتلال يواصل إجراءاته التهويدية في ظل الحالة العربية المنشغلة بقضاياها الداخلية من أجل تمرير مخططها في أسرع وقت ممكن.ولفت صيام إلى أن هناك أكثر من 20 كنيساً بنيت حديثاً في المدينة، وأن الاحتلال يريد بذلك تغيير المشهد في المكان؛ لتصبح المفردات تختلف عن تاريخ وحضارة القدس، لإلغاء الهوية العربية الإسلامية والمسيحية عن المدينة، منوهاً إلى أن الاحتلال يسعى أيضاً إلى تغيير المشهد الإسلامي والتاريخي للمدينة من خلال السلة الهوائية المزمع إقامتها حول المسجد الأقصى.