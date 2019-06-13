وزير الحكم المحلي يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في المحافظات الحنوبية

رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، المهندس مجدي الصالح، عدداً من المشاريع التطويرية التنموية في المحافظات الجنوبية.جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية للوزير الصالح للمحافظات الجنوبية، يوم أمس الأربعاء، رافقه خلالها وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي، ومحافظ خانيونس، أحمد الشيبي، مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، د. توفيق البديري.وشملت المشاريع افتتاح مشروع تأهيل منطقة وادي صابر في عبسان الكبيرة، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بإشراف من الإدارة العامة للمشاريع في وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى افتتاح مشروع إعادة تأهيل مركز البلدة ودوار الساقية الممول من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، إلى جانب افتتاح مشروع مبنى تجاري لبلدية رفح، ومحطة معالجة تابعة لبلدية خانيونس ومتنزه، بالإضافة إلى مجموعة طرق وميادين لخدمة مدينة غزة.وخلال افتتاحه لسلسلة المشاريع، قال الصالح: "أنقل لكم تحيات القيادة الفلسطينية، ورئيس الوزراء ومباركتهم لكم افتتاح هذه المشاريع التطويرية التي تأتي كتطبيق عملي على أرض الواقع لتعليمات، وتوجيهات الرئيس محمود عباس للحكومة الفلسطينية بأن تكون حكومة للكل الفلسطيني، وأن تعمل على خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، وتلبية احتياجاته الأساسية من الخدمات".وأكد الصالح، أن وزارة الحكم المحلي، ستواصل دعمها للبلديات في القطاع، ورفدها بالمشاريع التطويرية من خلال الإدارة العامة للمشاريع في الوزارة، ومن خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، الذي واصل الدعم طوال السنوات الماضية دون انقطاع، الأمر الذي انعكس إيجاباً على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.وأشاد الصالح بالجهود التي تبذلها طواقم صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ومتابعتها للمشاريع المنفذة، والجهود التي تبذلها البلديات في متابعة احتياجات المواطنين، والسعي لتلبيتها، ضمن الإمكانات المتاحة.وتفقد الصالح خلال جولته الميدانية مصلحة مياه بلديات الساحل، واطلع على طبيعة العمل والخدمات التي تقدمها المصلحة، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وكان الوزير الصالح، قد افتتح يوم أمس الأربعاء، مكب النفايات الجديد بمنطقة الفخاري شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة حيث سيخدم قرابة 900 ألف نسمة.